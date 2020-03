per Mail teilen

Kommen Produkte vom Wochenmarkt immer aus der Region? Haben Wochenmärkte in Zeiten von Discounter und Co. überhaupt eine Zukunft? Die Antworten gibt es im Faktencheck.

Was ist ein Wochenmarkt?

Das ist in Deutschland genau festgelegt. Und zwar in der Gewerbeordnung. Dort heißt es in §67:

„Ein Wochenmarkt ist eine regelmäßig wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern eine oder mehrere der folgenden Warenarten feilbietet:

Lebensmittel im Sinne des § 2 Absatz 2 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs mit Ausnahme alkoholischer Getränke; zugelassen sind alkoholische Getränke, soweit sie aus selbstgewonnenen Erzeugnissen des Weinbaus, der Landwirtschaft oder des Obst- und Gartenbaus hergestellt wurden; der Zukauf von Alkohol zur Herstellung von Likören und Geisten aus Obst, Pflanzen und anderen landwirtschaftlichen Ausgangserzeugnissen, bei denen die Ausgangsstoffe nicht selbst vergoren werden, durch den Urproduzenten ist zulässig; Produkte des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei; rohe Naturerzeugnisse mit Ausnahme des größeren Viehs."

Darüber hinaus können auch andere Produkte, Haushaltswaren zum Beispiel, verkauft werden. Allerdings nur, wenn die jeweilige Kommune das in ihrer Marktordnung ausdrücklich erlaubt.

Sind die auf dem Markt verkauften Lebensmittel automatisch regionale Produkte?

Nein! Ein Einkauf auf dem Wochenmarkt ist keine Garantie dafür, dass die Ware aus der Region stammt. Denn die Ware an den Marktständen kann sich in ihrer Herkunft deutlich unterscheiden: Manche Standbetreiber sind selbst Landwirte und verkaufen nur Obst und Gemüse aus eigener Erzeugung.

Andere Stände ergänzen ihre eigenen Produkte mit Ware vom Großmarkt. Und wieder andere Beschicker kaufen ihr gesamtes Obst und Gemüse auf dem Großmarkt ein. Das unterscheidet den Wochenmarkt von einem Erzeuger- oder Bauernmarkt, wo ausschließlich selbst erzeugte Produkte verkauft werden dürfen.

Wie groß der Anteil der regionalen Produkte ist, hängt letztlich von der Zusammensetzung der Händler ab. Und über die entscheidet die jeweilige Kommune mit ihrer Zulassung für die Marktstände.

Wie kann ich erkennen, ob die Ware aus der Region stammt?

Für unverpackte Ware auf dem Markt gilt dasselbe wie im Supermarkt: Die Händler sind – laut Lebensmittelinformations-Durchführungsverordnung - bei vielen Obst und Gemüse-Sorten dazu verpflichtet, das Ursprungsland deutlich sichtbar anzugeben. Zum Beispiel mit einem Schild auf oder direkt neben der Ware. Daran lässt sich allerdings nur erkennen, ob ein Produkt aus Deutschland kommt. Ob es auch aus der Region stammt, muss dann erfragt werden.

Die Pflicht zur Herkunftskennzeichung gibt es allerdings bei einigen Obst- und Gemüsesorten nicht, zum Beispiel bei Bananen und Kartoffeln. Hier kann der Händler aber freiwillig kennzeichnen.

Oder man sucht sich von vornherein einen Händler, der Produkte aus eigenem Anbau verkauft und aus der Region stammt. Das ist leicht erkennbar, weil an jedem Marktstand in der Regel ein Schild mit der Adresse angebracht ist.

Wie muss die Ware auf dem Wochenmarkt sonst noch gekennzeichnet sein?

Grundsätzlich muss ein Marktstand auch bei unverpackter, loser Ware neben der Herkunft noch zahlreiche weitere Angaben liefern. Zum Beispiel:

Auf keinen Fall fehlen darf der Preis. Entweder pro Stück oder als Grundpreis pro Kilo oder 100 Gramm.

Bei verarbeiteten Lebensmitteln (wie Brot oder Marmelade) müssen Zusatzstoffe wie Konservierungsstoffe oder Farbstoffe angegeben werden. Auch wenn Zitrusfrüchte gewachst sind, muss das angegeben werden.

Eier müssen den Stempel mit dem Erzeugercode tragen.

Weil bei einem Marktstand immer Verkäufer vor Ort sind, lassen sich viele weitere Fragen auch im Gespräch klären, und seien es nur Rezepte oder Tipps zur Lagerung und Verarbeitung – ein klarer Vorteil gegenüber Supermärkten und Discountern.

Sind Preise auf dem Wochenmarkt höher als im Supermarkt oder beim Discounter?

Das ist so pauschal nur schwer zu sagen. Statistiken dazu liegen nämlich nicht vor. Schon allein deshalb, weil sie nur schwer zu erheben wären. Denn Preise auf Wochenmärkten unterscheiden sich häufig von Stand zu Stand und schwanken zusätzlich zwischen Beginn und Ende der Marktzeit.

Außerdem hängt das Preisniveau eines Wochenmarktes natürlich davon ab, wie sich die Stände auf dem Markt zusammensetzen: Gibt es überwiegend Stände mit günstigem saisonalem Gemüse, oder solche mit Feinkost und Südfrüchten?

Klar ist: ein Marktbesuch ist immer auch ein sinnliches Erlebnis. Das führt dazu, dass wir uns oft zu Spontan-Käufen hinreißen lassen und am Ende viel mehr Geld ausgeben, als beim schnellen und gezielten Supermarkt-Einkauf. Wer das vermeiden will, sollte auch auf dem Wochenmarkt mit Einkaufszettel einkaufen, dann landet nur das im Korb, was zu Hause im Kühlschrank auch wirklich fehlt.

Grundsätzlich gilt beim Obst- und Gemüse-Einkauf: wer saisonal einkauft, spart Geld. Denn ein Gemüse, das gerade Saison hat, ist in großen Mengen vorhanden, das führt zu niedrigen Preise. Dafür kann man sich an Saisonkalendern orientieren.

Ist die Qualität der Ware auf dem Wochenmarkt besser?

Nein, so pauschal lässt sich das nicht sagen. Denn es gibt Stände, die Großmarktware anbieten, die nicht weniger gut oder schlecht ist als die aus dem Supermarkt. Und es gibt Stände von Landwirten, deren Angebot sich deutlich von dem im Supermarkt abhebt, zum Beispiel weil es besonders frisch ist. Letztlich hängt die Gesamt-Qualität eines Wochenmarktes also immer von der Angebots-Qualität der einzelnen Stände ab.

Der große Vorteil des Wochenmarktes, zumindest wenn es viele Stände gibt: Die Auswahl ist größer, die Chance ein Produkt in guter Qualität zu finden ist also größer als im Supermarkt.

Was die Belastung von Obst und Gemüse mit Rückständen von Pestiziden angeht, hat Ökotest im Jahr 2010 Ware aus dem Supermarkt mit solcher vom Wochenmarkt im Labor vergleichen lassen. Das Ergebnis: Die Ware vom Wochenmarkt war weder besser noch schlechter als die aus dem Supermarkt.

Wie nutzen denn Landwirte in Rheinland-Pfalz die Wochenmärkte als Vertriebskanal?

Das ist sehr schwierig zu sagen. Denn es gibt keine Statistik darüber, wie viele Wochenmärkte es überhaupt in Rheinland-Pfalz gibt. Geschweige denn, wie viele Landwirte dort mit einem Stand vertreten sind. Bei der Landwirtschaftskammer heißt es auf jeden Fall, dass in Rheinland-Pfalz die Wochenmärkte keine allzu große Rolle für die Landwirte spielen. Denn wenn sie ihre Produkte selbst vermarkten, dann machen sie das eher in Hofläden als auf dem Wochenmarkt.

Haben Wochenmärkte eine Zukunft?

Einerseits wird es für Wochenmärkte immer schwieriger, ihre Produkte an die Kunden zu bringen. Zum Beispiel, weil in vielen Haushalten immer weniger frisch gekocht wird und daher weniger unverarbeitete Lebensmittel gekauft werden. Außerdem sind die üblichen Verkaufszeiten vieler Märkte ein Problem. Schließlich gibt es die klassische Hausfrau, die an einem Wochentag vormittags einkaufen gehen kann, immer seltener.

Andererseits können Wochenmärkte immer noch mit Kundennähe punkten und sind ein wichtiger sozialer Treffpunkt. Viele Märkte haben auch längst auf die geänderten Publikumsansprüche reagiert und ihre Öffnungszeiten vom Vormittag in den Nachmittag und den Abend verlegt.

Und sie reagieren darauf, dass laut einer GfK-Studie aus dem Jahr 2015 viele Konsumenten in einem Markt viel mehr sehen, als nur eine alltägliche Einkaufsstätte – nämlich ein Erlebnis. Deshalb gibt es dort oft auch immer mehr gastronomische Angebote und Weinstände. So hat es zum Beispiel das "Mainzer Marktfrühstück" geschafft, jeden Samstag Tausende Menschen auf den Wochenmarkt zu locken.