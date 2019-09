per Mail teilen

Die Thomas-Cook-Pleite hat viele Reisepläne durchkreuzt. Die Berichte von gestrandeten Urlaubern, von Reisenden, die festsitzen, die ihre schon bezahlten Hotelzimmer nochmal bezahlen sollten, haben viele verunsichert. Wir klären mit Maximilian Heitkämper von der Verbraucherzentrale, was für Reisende jetzt noch zu machen ist.

Was sollte man tun, wenn man im Hotel plötzlich ein zweites Mal zahlen soll?

Wenn ich im Hotel nochmal bezahlen soll, sollte ich mit meinem Reiseveranstalter Rücksprache halten. In der Regel ist dann beim Hotel kein Geld angekommen. Wenn das Hotel noch einmal Geld verlangt, damit Sie bis zum Abflug bleiben können, lassen Sie sich die Zahlung genau quittieren. Diese Zahlung können Sie von Ihrem Reiseveranstalter zurückverlangen.

Es gibt Berichte, dass Thomas-Cook-Reisende aus ihren Zimmern ausgesperrt wurden, weil diese nicht bezahlt waren. Wie sollte man sich in so einem Fall verhalten?

Wichtig ist es die Situation möglichst deeskalierend zu lösen. Im Ausland sollte man Kontakt zur deutschen Botschaft aufnehmen. Mit Hilfe der Polizei kann man sich Zugang zu seinem Zimmer und auch zu seinem Gepäck verschaffen. Der Hotelier hat kein Recht Sie auszusperren, nur weil der Reiseveranstalter nicht bezahlt.

Viele Thomas-Cook-Kunden haben jetzt zusätzlich Angst vor betrügerischen Emails. Wie kann man eine Phishing-Mail von einer echten Mail unterscheiden?

Thomas Cook wird entweder schriftlich mit den Betroffenen Verbindung aufnehmen oder per Email einen Kontaktkanal mitteilen. Kein seriöser Anbieter wird hierüber sensible Kundendaten wie zum Beispiel Bankverbindungen per Email abfragen.

Sind Pauschalreisende wegen des Sicherungsscheines besser dran?

Pauschalreisende sind besser abgesichert als Einzelreisende. Für sie greift der gesetzlich vorgeschriebene Sicherungsschein. Allerdings ist dieser Schirm auf maximal 110 Millionen Euro pro Geschäftsjahr für derartige Regressansprüche gedeckelt. Das heißt, dass wahrscheinlich viele Reisende nur anteilig entschädigt werden können.

Kann man selbst zusammengestellte Reisen auch irgendwie versichern?

Man kann auch privat Reiseversicherungen abschließen. Dabei muss man allerdings aufpassen, ob die Versicherung einen Insolvenzfall abdeckt.

Jörg Stracke schreibt: "Reisebüros und Veranstalter werben mit dem Reisesicherungsschein. Scheinbar ist der Schein noch nicht mal sein Papier wert. Was sagt denn der Experte?"

Der Reisesicherungsschein dokumentiert nur, dass die Pflichtreiseabsicherung wirklich abgeschlossen worden ist. Das heißt sie ihr Geld dann zurückbekommen, wenn die Reise nicht stattgefunden hat oder vom Veranstalter abgebrochen werden musste. Das ist aber keine Garantie, dass die Reise durchgeführt wird.

Jörg Laubscher aus Landstuhl möchte wissen: "Wir haben eine Reise nach Kroatien gebucht. Wir haben im Internet nachgelesen, dass manche Buchungen bereits bezahlt sind auch bestehen bleiben. Wie kann ich sicherstellen, dass das auch in unserem Fall so ist?"

Der Reiseveranstalter kann natürlich die Reise durchführen, insbesondere wenn die Bezahlung schon stattgefunden hat. Aber ich würde wirklich ganz genau nachfragen, ob das der Fall ist.

Herbert Starz aus Nierstein fragt: "Wir haben gebucht und müssten Mitte November fliegen. Die Anzahlung ist geleistet und die nächste Rate sollte Mitte Oktober bezahlt werden. Laut Reisebüro können wir nicht mehr zurücktreten. Ist diese Aussage richtig?"

Natürlich kann man jederzeit von einer Reise zurücktreten. Doch dabei können Stornierungsgebühren erhoben werden. Soll die Reise nach aktuellem Stand noch stattfinden, besteht der Vertrag durch die Anzahlung weiter. Bisher ist noch unklar, wie es nach dem 31. Oktober weiter gehen soll. Versuchen Sie mit dem Reiseveranstalter eine einvernehmliche Lösung zu finden, damit die nächsten Raten nicht weiter eingezogen wird.

Alexander Ettlich schreibt: "Meine Kreditkarte wurde am 19. September von Thomas Cook belastet und am 24. September habe ich von der Insolvenz erfahren. Was soll ich tun?"

Es ist nicht zu empfehlen, die Kreditkartenbuchung zurücküberweisen zu lassen. Denn in dem Fall kann der Insolvenzverwalter das Geld wieder einziehen, weil es schon Teil der Insolvenzmasse ist.