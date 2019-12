Mit "Waiting for Christmas" zog die erst 13-jährige Vianne Eller aus Trier das Publikum in ihren Bann. Seitdem sie 10 Jahre alt ist, schreibt die Schülerin eigene Songs. Dafür gab es von der Jury den Sonderpreis in der Kategorie "Nachwuchs".

SWR S. Waldmannstetter

