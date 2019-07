Die Europäische Union hat den Anstoß gegeben - sie will bei Hitzewellen wie 2018 Trinkwasser leichter verfügbar machen. Wenn es nach dem Wunsch der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) geht, sollen die Kommunen im Land schon bald mehr öffentliche Trinkwasserbrunnen anbieten.

Der Grund dafür liegt auf der Hand: Der Klimawandel heizt die Städte immer weiter auf. Darum soll vor allem in den Metropolen Mainz, Koblenz, Trier und Kaiserslautern freies Trinkwasser angeboten werden.

Öffentlicher Trinkwasserbrunnen dpa Bildfunk Picture Alliance

In Mainz gibt es derzeit nur eine Stelle, um an kostenloses Trinkwasser zu kommen, nämlich am Marktplatz. In Trier sind zumindest neun Schulen damit ausgestattet. Dazu kommen noch drei weitere Wasserspender in öffentlichen Gebäuden und einem Wasserspielplatz.

Geld für die Kommunen

Insgesamt sollen 100 neue Trinkwasserbrunnen in Rheinland-Pfalz gefördert werden - bis zu zwei Trinkwasserspender pro Kommune. Als Zuschuss bekommen sie dann 4.000 Euro vom Umweltministerium und ungefähr nochmal so viel Geld pro Brunnen vom kommunalen Trinkwasserversorger.

Start in Kaiserslautern

Umweltministerien Höfken eröffnet den ersten öffentlich geförderten Wasserspender am 2. Juli in Kaiserslautern. Ab dann können die Bürger dort kostenlos ihren Durst löschen. Wie der dort angenommen wird, wird die Zukunft zeigen. In Koblenz wurde der einzige öffentliche Trinkbrunnen bereits wieder geschlossen, da ihn die Bürger kaum genutzt hätten und dadurch eine zu starke Belastung mit Keimen drohte.

Hilfe bei der Trinkwasser-Suche

Darüber hinaus gibt aber weitere Möglichkeiten, an das kühle Nass zu kommen. Im Aufbau befindet sich unter trinkwasser-unterwegs.de eine App, die bei der Suche nach dem nächstgelegenen Trinkwasserbrunnen helfen soll. Wer mithelfen möchte, kann über die Seite einen öffentlichen Brunnen melden. So findet sich dort beispielsweise gleich zwei Trinkwasserbrunnen in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit Standort und genauer Beschreibung.

Trinkwasserbrunnen dpa Bildfunk Picture Alliance

Unter dem Label "Refill" bieten zudem immer mehr Gastronomen im Land an, die leeren Wasserflaschen von Besucherun und Passanten mit Leitungswasser aufzufüllen. Zu erkennen sind die Betriebe meist an einem kleinen Aufkleber. Eine Übersicht bietet die Website zur Aktion.

Trinken aus dem Wasserhahn

Es geht aber noch einfacher: Die Trinkflasche ganz einfach zu Hause auffüllen und mitnehmen. Das spart nebenbei auch noch Plastikmüll. Wer wissen will, welche Qualität und Inhaltsstoffe sein Leitungswasser hat, kann auf den Seiten des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums seine Postleitzahl und Adresse eingeben, um die aktuellen Daten abzurufen: geoportal-wasser.rlp-umwelt.de