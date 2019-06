per Mail teilen

Beim Empfang des ukrainischen Präsidenten Selenski beginnt Kanzlerin Angela Merkel plötzlich am ganzen Körper zu zittern. Sie sagt, sie habe schlicht zu wenig getrunken. Aber kann das wirklich der Grund sein?

In der Pressekonferenz nach dem Empfang Selenskis sagte die CDU-Politikerin, nach drei Gläsern Wasser sei es ihr wieder besser gegangen. Und Flüssigkeitsmangel kann sich tatsächlich wie bei Merkel mit starkem Zittern äußern, sagt SWR1-Arzt Dr. Klaus Gerlach im Interview.

Austrocknungsgefahr

Es passiere relativ rasch, dass ein Körper austrockne. Das erlebt der Mediziner nach eigenem Bekunden im Berufsalltag sehr häufig. Gerade bei hohen Temperaturen bewege man sich schnell in einem Grenzbereich - gerade wenn man ohnehin zu wenig trinke. Deshalb erinnert Gerlach an die Empfehlung, dass jeder Mensch mindestens zwei Liter am Tag zu sich nehmen sollte.

Woher kam Merkels Zittern?

Wenn Symptome wie bei der Kanzlerin auftreten, sich die Situation nach dem Trinken aber schnell bessert, sei das ein Hinweis auf Flüssigkeitsmangel, so Gerlach. Das Blut dicke dann ein und transportiere dadurch weniger Sauerstoff. Dieser Mangel könne dann unter anderem zu Zittern am ganzen Körper führen: "Ein erster Schluck Wasser hilft", so Gerlach - eine Trinkflasche sollte man daher wenn's heiß ist immer dabei haben.

Sind Zusätze notwendig?

Und da Leitungswasser in Deutschland sehr gut kontrolliert werde, reiche das als Getränk vollkommen aus, sagt Dr. Gerlach. Zusätze wie Salze oder andere Mineralstoffe seien nicht notwendig.