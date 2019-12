per Mail teilen

O du fröhliche Weihnachtsfeiern-Zeit - Es geht wieder los mit den Betriebsfesten zum Jahresausklang. Dabei lauern ein paar Fettnäpfchen. Es bieten sich aber auch ein paar Chancen für Karriere und Zusammenhalt im Unternehmen.

Grundsätzlich kann eine Weihnachtsfeier gut für das Betriebsklima sein. "So etwas schafft Bindung - an das Unternehmen, an die Kollegen. Das steigert die Motivation", sagt der Psychologe Rolf Schmiel. Allerdings muss die Feier auch entsprechend mit Herz vorbereitet sein. "Liebevoll", sagt Schmiel.

Denn wenn sich das Unternehmen oder der Vorgesetzte nicht um die Betriebsfeier kümmere, dann kann der Effekt aufs Betriebsklima genau gegenteilig sein. "Das färbt dann negativ aufs Unternehmen ab."

Kann die Weihnachtsfeier auch ein Karrieresprungbrett sein?

Doch nicht nur das Unternehmen hat was von einer gelungenen Weihnachtssause. Auch jeder Mitarbeiter könne für seine Stellung im Unternehmen etwas mitnehmen, sagt der Karrierecoach Martin Wehrle. "Wenn es mir gelingt, in ein Gespräch mit gehobenen Führungskräften zu kommen, die mich in Erinnerung behalten, dann kann das karriereförderlich sein." Allerdings macht Wehrle klar: Kein gestelztes Gespräch oder Schleimerei, sondern eine Unterhaltung auf "natürliche Weise" sei wichtig.

Wer wirklich auf der Weihnachtsfeier an der Karriere basteln will, sollte sich einen Plan machen. Dazu rät Wehrle. "Ich muss mir vorher überlegen: Wen hätte ich gerne als Mentor, wen als Förderer?"

Sollte der Chef eine Runde ausgeben?

Führungskräfte sollten sich auf der Weihnachtsfeier großzügig zeigen, sagt Psychologe Schmiel. "Ein gewisses wirtschaftliches Investment durch den Chef oder das Unternehmen zeigt einfach, wie wichtig mir die Mitarbeiter sind. Das ist eine Form der Wertschätzung." Wem das nicht möglich sei, der solle gar komplett auf eine Weihnachtsfeier verzichten.

Wie mit Peinlichkeiten umgehen?

Die Fehltritte auf der Weihnachtsfeier sind im Job meist noch Wochen danach großes Thema. Wie damit umgehen, wenn einem selbst so etwas passiert ist? Psychologe Schmiel rät, ruhig bleiben und definitiv offensiv ansprechen. "Wenn man es verheimlicht, dann geht das meistens nach hinten los."

Was tun, wenn ich keine Lust auf die Weihnachtsfeier habe?

Für viele ist die Weihnachtsfeier im Unternehmen das Highlight im Berufsjahr, für andere aber auch ein Graus. Darüber sollte man sich bewusst sein. "Lieber nicht hingehen, als mit schlechter Stimmung auftauchen", sagt Schmiel. Denn wer schlecht gelaunt hingeht, zieht die Stimmung der anderen nach unten. Das kann viel verheerender sein, als die Betriebsfeier einfach sausen zu lassen.