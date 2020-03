Immer mehr Nutzer berichten von einem größeren Problem nach der Installation des Februar-Updates für Windwos 10. Das Nutzerprofil bleibt leer, persönliche Dateien und Bilder sind nicht zugänglich. Wir erklären Ihnen, wie Sie die Update-Panne beheben.

Nutzer, die wie von Microsoft dringend empfohlen ihr Betriebsystem mit automatisierten Updates auf dem neusten Stand halten, sind normalerweise auf der sicheren Seite.

Wenn beim Update alles klappt, läuft ein solches "Patch" für den Nutzer fast unbemerkt ab. Beim Februar Update mit der Versionsnummer KB4532693 scheint es jedoch bei vielen Nutzern Probleme zu geben. Das hat Microsoft inzwischen gegenüber Windows-Latest bestätigt. Nach dem Update startet Windows nur noch mit einem Notprofil. Die persönlichen Dateien sind nicht mehr zugänglich oder scheinen ganz zu fehlen. Eine Anmeldung mit den gewohnten Nutzerdaten ist nicht mehr möglich.

Dateien noch vorhanden

Der Fehler liegt, so die Experten, im Ende Februar freigegebenen Update KB4532693 und lässt sich in vielen Fällen einfach beheben. Die gute Nachricht: Ihre persönlichen Dateien wurden nicht gelöscht. Windows kennt lediglich den Ablageort in vielen Fällen nicht mehr und greift auf ein Not- oder Update-Profil zu.

Fehler erzeugt "Leer-Profil" Statt auf das vom Nutzer angelegte Profil unter C:\Users\[Ihr Benutzername] zuzugreifen, greift das System auf ein für die Installation des Updates angelegtes Leerprofil (unter C:\Users\temp) zu. Ein solches Leerprofil wird beim Updateprozess angelegt und sollte danach eigentlich wieder gelöscht werden. Dies scheint jedoch beim Februar-Update (KB4532693) in vielen Fällen nicht zu geschehen, was offensichtlich den beschriebenen Fehler auslöst.

Das Not- oder Update-Profil, bei dem alle Kennwörter und Einstellungen auf Standard-Werte zurückgesetzt worden sind, birgt ein gewisses Risiko. Wer jetzt versucht seine persönlichen Dateien einfach in das neue Profil zu kopieren, erhält zwar wieder Zugriff, läuft aber Gefahr bei einer weiteren automatisierten Problemlösung durch Microsoft seine Dateien endgültig zu verlieren.

Update rückgängig machen

Viel einfacher und erfolgversprechender ist der Lösungsansatz, das fehlerhafte Update zu deinstallieren, so die Experten von Windows Latest. Danach sollten alle Dateien wieder wie gewohnt abrufbar sein.

So gehen Sie vor:

Rufen Sie mit [STRG+S] die Suchfunktion des Startmenüs auf. Geben Sie "Updateverlauf anzeigen" in die Eingabezeile und bestätigen Sie. Klicken Sie im folgenden Fenster auf "Updates deinstallieren". Um folgenden Fenster scrollen Sie bis zum Punkt "Microsoft Windows" und suchen dort das nach "KB4532693". Mit der rechten Maustaste können Sie das gewünschte Update deinstallieren. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach erfolgreicher Deinstallation und einem Neustart des Rechners, sollte eine Anmeldung wie gewohnt möglich und alle persönlichen Dateien wieder verfügbar sein. Sollte das Problem erneut auftreten, so können Sie die automatische Installation des betroffenen Updates verhindern, erklärt Microsoft. Von einer Umstellung auf "manuelle Updates" rät Microsoft dringend ab. Das Problem mit KB4532693 soll mit dem nächsten Update beseitigt werden.

Sicherungskopien erstellen

Wer effektiv etwas gegen einen eventuellen Datenverlust bei Updates oder Hardwaredefekten tun möchte, sollte seine eigenen Dateien regelmäßig von Hand oder mit einer entsprechenden Software sichern. Da das Angebot an Backup-Programmen schier unendlich ist, seien an dieser Stelle nur drei mögliche, kostenlose Programme genannt. Sowohl mit "Paragon Backup & Recovery 17 – Free", als auch mit "Personal Backup" oder dem "Super Felxible Filesychronizer" haben wir gute Erfahrungen gemacht.

Wer seine Daten von Hand sichert, sollte auf "Speicher-Hygiene" achten und die persönlichen Daten immer in die gleichen Verzeichnisse sichern. Diese müssen dann von Hand auf eine externe Festplatte, einen USB-Stick oder ein Cloud-Laufwerk gesichert werden.

Email-Kontakte und Adress-Daten können aus den entsprechenden Anwendungen heraus gesichert werden. Hier erfahren Sie, wie das am Beispiel von Microsoft Mail funktioniert.