Es sind glücklicherweise nur wenige Fernfahrer, die an Weihnachten nicht Zuhause sein können. Aber gerade Fahrer aus Osteuropa sitzen an den Feiertagen auf den Rastplätzen, fern Ihrer Familien. Trotz Handy und Internet stellt sich bei Ihnen oft das Gefühl von Einsamkeit und Leere ein.

Freude, Neugierde, aber manchmal auch Ablehnung - die Reaktionen auf die Lkw-Seelsorge fallen unterschiedlich aus. dpa Bildfunk Picture Alliance

Um das zu ändern, ist Pastoralreferent Hans-Georg Ortlow-Blooß aus dem Bistum Mainz mit seinen Kollegen, die Polnisch und Rumänisch sprechen, unterwegs. Mit ihnen können die Fahrer über ihren Alltag und ihre Sorgen und Nöten sprechen. "Wenn Kinder krank sind und man kann nur aus der Ferne das verfolgen und nicht unmittelbar helfen, ist das für viele eine unschöne Sache", so Ortlow-Blooß.

Von Lkw-Tür zu Lkw-Tür

Die meisten Fahrer treffen erst gegen Abend an den Raststätten ein. Wenn dann schon die Vorhänge zu sind, stören der Seelsorger und sein Team nicht. Wenn sie sehen, dass noch Leben in der Fahrerkabine ist, klopft Ortlow-Blooß an und erlebt Unterschiedliches: "Freude, Neugierde, aber manchmal auch Ablehnung oder ein Nichtverstehen. Grob geschätzt kommen 80 Prozent aus Osteuropa. Dafür haben wir uns bestimmte Texte übersetzen lassen in verschiedenen Sprachen. Wenn ich merke, welche Sprache der andere spricht, kann ich ihm etwas in die Hand geben. Dann ist da auch eine gewisse Verständigung da, ohne dass man miteinander reden kann."

Weitere Informationen finden Sie in einem Beitrag der kirchenzeitung.de