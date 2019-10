Antisemitismus ist ein ganz zentraler Punkt in jeder rechtsradikalen Ideologie. Bernd Wagner hat die Organisation EXIT gegründet, die Rechtsradikalen beim Ausstieg aus der Szene hilft und sie deradikalisiert.

Warum das Thema Judenhass für Rechte so wichtig ist?

Bernd Wagner: "Sie haben ein ganz großes Feindbild und das nennt sich 'Der Jude'. Und der wird assoziiert mit der ganzen Verderbnis der Welt. Deswegen muss der Jude bekämpft und ausgemerzt. Das ist ein ganz zentrales Bild ihres Weltdenkens".

Woher kommt der Hass?

Wagner: "Der Hass ist der Effekt einer Analyse, die sie mit ihrer Weltanschauung und ihrem Tunnelblick vorgenommen haben. Sie vererben den Judenhass von Generation zu Generation in ihren Kreisen. Von daher ist ihr persönlicher Hass ein Bestandteil ihrer Mission, den Juden als Feind aus der Gesellschaft herauszukriegen".

Welche Rolle spielt das Internet bei der Verbreitung von Antisemitismus?

Wagner: "Das ist eine sehr großes Vererbungsinstrument. Im Internet kann man viele Informationen zum Erbfeind, 'dem Juden', ablegen, man kann Diskurse und Dialoge mit Gleichdenkenden führen. Das ist ein psycho-emotionaler Stoff, der im Internet transportiert wird und direkt dazu anregt, zu Taten überzugehen".

Mit Ihrer Initiative versuchen Sie Rechten beim Ausstieg aus der Szene zu helfen. Wie machen Sie das?

Wagner: "Es kann auf Veranstaltungen entstehen oder über Gefängniskontakte, dass wir mit Leuten, die noch Rechtsextremisten sind, ins Gespräch kommen. Aber auch über Eltern, die sich an uns wenden und darunter leiden, dass ihre Kinder Rechtsextremisten sind. Die meisten kommen von selbst, weil sie Zweifel haben, ob das, was sie da tun, in Ordnung ist. Also nicht nur ethisch-menschlich in Ordnung, sondern auch von der Weltanschauung".

Wie oft haben Sie Erfolg und holen jemanden da raus?

Wagner: "Wir haben im Jahr circa 40 bis 50 Personen, die sich an uns wenden. Denen können wir dabei helfen, die Szene zu verlassen. Das ist keine leichte Übung. In der Regel schaffen sie das auch. Es gibt aber auch einige, die es nicht geschafft haben - sie sind wieder in die rechtsextreme Szene zurückgegangen oder haben sich in anderer Weise radikalisiert. Das kann passieren, aber die Quote ist sehr gering".

