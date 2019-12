per Mail teilen

SWR1 Rheinland-Pfalz spielt am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag Ihre Wunschits und Sie spenden für die Herzenssache. Die Herzenssache, das ist die Kinderhilfsaktion von SR, SWR und Sparda Bank.

Und die leistet konkrete Hilfe für Kinder und Jugendliche, die krank, behindert oder auf andere Art benachteiligt sind. Wir reden und berichten an diesen beiden Tagen über Projekte der Herzenssache, lassen Mitmacher zu Wort kommen und verschicken wieder unsere Spendenboxen.

Und Sie können Grüße an Ihre Freunde und Ihre Familie schicken. Dafür bitten wir Sie auch in diesem Jahr wieder um eine Spende. Ihr Geld hilft und kommt direkt bei Kindern und Jugendlichen an. Schon eine kleine Spende bewirkt Großes!

Die Kontodaten für Ihre Spende Sparda Bank Südwest IBAN: DE63 5509 0500 0000 0000 33 Sparda Bank Baden-Württemberg IBAN: DE59 6009 0800 0000 0000 33

Zur sicheren Online-Spende

Die "Heute spielen wir nur die Wunschhits für die Herzenssache“-Tage

SWR1 bedankt sich für Ihre Spende mit Ihrem Lieblingshit. Tragen Sie im Formular Ihren Musikwunsch und Ihre Spende ein - und schon können wir Ihren Musikwunsch einplanen. Alternativ können Sie uns auch am 25. und 26. Dezember anrufen. Sie erreichen uns an beiden Tagen zwischen 9 und 22 Uhr unter: 06131 - 92 93 94 95.

Hinweis: Wir freuen uns über jede Spende für die hilfsbedürftigen Kinder in Rheinland-Pfalz und über jeden Musikwunsch. Wir bemühen uns, möglichst viele Musikwünsche zu erfüllen. Wir bitten jedoch um Verständnis, falls wir Ihren Wunsch aufgrund der hohen Menge an Wünschen leider nicht erfüllen können.