Seine Konzerte waren von Massenhysterie geprägt, seine Platten verkauften sich millionenfach und machten ihn zum Idol. Vor 85 Jahren wurde Elvis Presley in Tupelo, Mississippi geboren.

Wer war Elvis wirklich? Unter rein musikalischen Gesichtspunkten beschränkt sich das Phänomen Elvis auf die Jahre 1954 bis 1958. "Heartbreak Hotel", "Hound Dog", "Love Me Tender" und "Jailhouse Rock" sind musikalische 8.000er-Gipfel. Es bricht eine Massenhysterie aus, es kommt zu Schulhof-Revolten und jede Menge Elvis-Nachahmer treten auf die Bühne.

Elvis begeistert als US-Soldat die Fräuleins

Los ging es mit dem musikalischen Phänomen Elvis 1954 als Gelegenheits-Countrysänger. Das Talent des 19-jährigen Truckers wurde eher zufällig entdeckt. Als Hauptvertreter des sogenannten Rockabilly-Stils machte er zunächst ausschließlich auf lokaler Ebene von sich reden. Ende der 1950er Jahre folgt dann die Einberufung zum Wehrdienst, den Elvis überwiegend in Deutschland ableistete.

Danach beginnt der Abstieg - und die Legende. Als Elvis 1960 in die Staaten zurückkehrte, war der Sound der frühen Jahre von der Industrie und den Medien zu einem Zahnpasta-Reklame-tauglichen Schwiegersohn-Pop verdünnt worden.

Dauer 6:49 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Die Elvis-Presley-Straße in Hochstadt Hochstadt liegt in der Südpfalz, etwa zehn Kilometer nordöstlich von Landau. Rund 2.500 Menschen leben in der Weinbaugemeinde. Video herunterladen (16,4 MB | MP4)

Anstelle von in schwarzes Leder verpackten Halbstarken mit langen Koteletten standen adrett frisierte Highschool-Boys in Glitzeranzügen hoch im Kurs – und ebenso hoch in den Charts. Aus "Elvis The Pelvis" wurde der nette Rocker von nebenan, der fortan seinen Ruhm von gestern verwaltete. Die Beatles und Bob Dylan brachten neue musikalische Impulse, wurden zu neuen Leitbildern der Popkultur. Elvis sang alberne Liedchen in albernen Filmen und blieb doch der King.

Elvis zieht sich in der späteren Pilgerstätte Graceland zurück

Er vergrub sich auf seinem Anwesen Graceland, tat, was sein allmächtiger Manager "Colonel" Tom Parker anordnete und ansonsten nicht viel. Von unkontrollierten Wutausbrüchen und Suchtproblemen war die Rede, auch von wachsenden Geldsorgen.

Dann ein fulminantes Comeback 1968: frische, von der Soul Music beeinflusste Songs, ein neues Bühnen-Outfit (der berühmte weiße Overall), Triumphe in Las Vegas, auf Hawaii. Ein kurzes Strohfeuer. Mitte der 70er-Jahre war der King am Ende: aufgeschwemmt und kurzatmig. Er starb am 16. August 1977, im Alter von nur 42 Jahren in Memphis (Tennessee) an den Folgen einer Herzattacke.

Dauer 6:13 min Elvis lebt im Hunsrück Steven Pitman ist einer der gefragtesten Elvis-Imitatoren. Als Elvis 1977 starb, war Steven gerade 12 und von diesem Tag an ein Fan. Inzwischen macht er mehr als 100 Shows pro Jahr. Video herunterladen (14,6 MB | MP4)

Seitdem haben sich viele ihren persönlichen Elvis erschaffen: Die einen sehen den maßgeblichen Erfinder des Rock’n’Roll, die andere erfreuen sich am braven All-American-Guy, der später vorwiegend Schlager sang und dann gibt es noch diejenigen, die Elvis als bedauernswertes Opfer der Musikindustrie sehen.

Der "King" wirkt bis heute

"Sein Geist, sein Image und seine Mythen leben nicht nur einfach weiter: sie gedeihen, die blühen und vermehren sich", meint der Kommunikationswissenschaftler Gilbert B. Rodman. Dass es die Popmusik in ihrer heutigen Form ohne Elvis nicht gäbe, steht außer Zweifel. Es gibt unzählige Elvis-Nachahmer, eine Flut an Kitsch- und Devotionalienprodukte und bis heute andauernde Pilgerströme nach Graceland. Elvis bleibt für uns Zeitgenosse. Wenn Robert Plant heutzutage seinen Led Zeppelin-Klassiker "Rock and Roll" live singt, glaubt man wenigstens mit geschlossenen Augen: Elvis lebt...!