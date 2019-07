per Mail teilen

13 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr in deutschen Mülleimern. Pro Minute macht das eine LKW-Ladung an abgelaufen Konserven, Käse oder Obst mit Druckstellen. Dabei könnte man Vieles noch ohne Probleme essen.

Um die Lebensmittelverschwendung zu bremsen, gehen einige Menschen in Deutschland "containern". Das heißt, sie holen Lebensmittel aus Supermarktcontainern und verteilen diese dann weiter. Doch das ist in Deutschland verboten. Selbst in der Abfalltonne gehören die Nahrungsmittel noch dem Supermarkt. Jeder, der nachts braune Bananen aus der Abfalltonne holt, begeht Diebstahl. Brechen Aktivisten zudem noch eine Kette auf, um etwa die Tonne zu öffnen, riskieren sie eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Containern noch strafbar

Genau das ist zwei Studentinnen in Bayern passiert. Die jungen Frauen holten Lebensmittel aus den Müllcontainern eines Supermarktes und landeten vor Gericht. Die Strafe: eine Geldbuße und Sozialstunden.

Das findet der Hamburger Justizsenator falsch. Er schlug vor, Containern zu erlauben. Darüber beraten am 9. Juli die Justizminister. Sicherlich auch mit Blick nach Frankreich. Seit 2016 müssen dort Supermärkte ab einer Größe von 400 Quadratmetern nicht verkaufte Lebensmittel spenden. Tun sie das nicht, müssen sie bis zu 3.750 Euro Strafe zahlen.

Dauer 2:38 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Containern aus Protest Jährlich landen in Deutschland 13 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Lenny und Freya aus Trier wollen das nicht so hinnehmen. Sie holen sich Lebensmittel aus den Müll-Containern.

Können Supermärkte nicht einfach überschüssige Lebensmittel verschenken?

Bisher können sie das nicht. Die Märkte sind dafür verantwortlich, ihre Ware in einwandfreiem Zustand zu verkaufen. Kauft ein Kunde unwissend einen abgelaufenen Jogurt und bekommt eine Lebensmittelvergiftung, kann der Supermarkt haftbar gemacht werden.

Ausnahmefall: Die Tafel

Anders ist es, wenn Lebensmittel an die Tafel gespendet werden. Dort prüfen Mitarbeiter die Qualität der Ware, bevor sie weitergegeben wird. Die Supermärkte sind in diesem Fall nicht mehr für den Zustand der Ware verantwortlich, sondern die Tafel. Bisher spenden einige Supermärkte freiwillig überschüssige Lebensmittel an die Tafel. Pflicht ist es nicht.

Allerdings sieht der Bundesverband der Tafeln den Vorstoß des Justizsenators kritisch. Es wird befürchtet, dass Lebensmittelüberfluss legitimiert wird. Stattdessen sollte grundsätzlich weniger gekauft und weggeworfen werden.