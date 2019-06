per Mail teilen

Promovierte Chemikerin, Autorin, Journalistin und Moderatorin - Mai Thi Nguyen-Kims Berufsbezeichnung lässt sich nur schwer auf einen Begriff beschränken.



Dauer 8:18 min Mai Thi Nguyen-Kims Weg in die Wissenschaft Mai Thi Nguyen-Kim erklärt im Netz alles Wissenswerte aus der Welt der Naturwissenschaften. Bei SWR1 erklärt sie, warum sie sich als Dolmetscherin der Wissenschaft sieht.

Seit 2015 teilt Mai Thi Nguyen-Kim ihre Leidenschaft für Wissenschaft auf verschiedenen Plattformen mit der Welt. Und zwar so, dass auch diejenigen folgen können, die in ihrem Leben sonst selten mit Naturwissenschaften in Berührung kommen.

Mit einem "Hallo Freunde Sonne!" begrüßt sie die Zuschauer auf ihrem YouTube-Kanal "maiLab". In ihren Videos erklärt sie wissenschaftliche Erkenntnisse über die Gefahren von Süßstoff, den Aktivkohle-Trend in der Kosmetikindustrie und viele andere alltagsnahe Themen. Knapp 400.000 Menschen folgen der 31-Jährigen mittlerweile.

Mit dieser Art von Wissenschaftsjournalismus hat sie großen Erfolg. Sie ist nicht nur Moderatorin von Wissensmagazinen wie "Terra X Lesch & Co." (ZDF) und "Quarks" (WDR), sondern hat 2019 auch ihr erstes Buch "Komisch, alles chemisch!" veröffentlicht. Außerdem hat sie bereits einige Preise für ihr Engagement abgeräumt, unter anderem den Grimme Online Award und den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis.

Am Donnerstag besuchte uns Mai Thi Nguyen-Kim bei SWR1 und spracht über ihren Weg in die Naturwissenschaft, ihre Arbeit und Pläne für die Zukunft.