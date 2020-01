per Mail teilen

Täglich sind wir mit einer Fülle von Möglichkeiten konfrontiert. Das einzige Problem: Wie soll man sich entscheiden?

Genau das ist für viele Menschen eine Herausforderung. Dabei trifft man immer eine Wahl, ob man möchte oder nicht. "Solange ich mich nicht für eine Alternative entscheide, entscheide ich mich für den Status Quo", sagt der Heidelberger Coach Roland Kopp-Wichmann, der Persönlichkeitsseminare leitet.

Tipps vom Experten

Gleichzeitig macht er deutlich: Es gibt per se oft keine objektiv richtigen Entscheidungen. Diese hängen immer mit den eigenen Prioritäten zusammen. "Manche Dinge kann man einfach nicht miteinander vereinbaren", sagt Kopp-Wichmann. Vor jeder Entscheidung steht also zunächst die Frage: Was ist mir wichtig? Es sei wichtig, seine eigenen Prioritäten zu kennen, weiß Kopp-Wichmann.

Außerdem macht es einen Unterschied, in welcher Stimmung man ist, wenn man eine Entscheidung trifft. Gut gelaunt fällt es oft leichter, seine eigenen Ziele und Prioritäten im Blick zu behalten - und auch dementsprechend zu entscheiden.

Anstatt überhastet eine Entscheidung zu treffen, kann es helfen, eine Nacht darüber zu schlafen. Manchmal erfasst das Unterbewusstsein komplexe Probleme umfassender als der Verstand. Im Schlaf kann es Informationen besser verarbeiten und so die Entscheidungsfindung erleichtern.

Im Zweifel entscheidet das Bauchgefühl

Wenn alles abwägen nichts nützt: Auf das Bauchgefühl hören. Manchmal verliert man in der schieren Masse an Pro- und Contra-Argumenten den Überblick - oder alle sind gleich wichtig. In solchen Fällen hilft das eigene Bauchgefühl. Auch hier rät Kopp-Wichmann, immer die eigenen Ziele und Wünsche im Blick zu behalten.

Trifft man, trotz sorgfältigen Abwägens, eine Fehlentscheidung, sollte man sich mit dieser anfreunden: "Ich kann nur nach besten Wissen und Gewissen entscheiden", sagt Kopp-Wichmann. Aber auch dem Profi fällt es manchmal schwer, eine Entscheidung zu treffen. "Wenn ich nicht weiß, was ich will, dann zögere ich auch", sagt Kopp-Wichmann.