Wer am Wochenende mit dem Auto unterwegs ist, der darf sich auch in Rheinland-Pfalz auf Staus gefasst machen. Der Grund ist der Beginn der Herbstferien.

Rheinland-Pfalz auf dem Weg in den Urlaub

Neben Rheinland-Pfalz haben auch die hessischen Schüler ab Montag frei. Viele machen sich daher auf den Weg in den Urlaub. Auch das Oktoberfest lockt viele Besucher Richtung Süden. Der ADAC geht daher davon aus, dass dadurch auf den Fernstraßen Richtung Süden besonders viel los sein wird.

Die üblichen Verdächtigen

Besonders stark betroffen sind dabei die A3 zwischen Frankfurt, Nürnberg und Passau, die A5 zwischen dem Hattenheimer Dreieck, Karlsruhe und Basel, sowie die A6 zwischen Kaiserslautern, Mannheim und Nürnberg. Auch in Richtung Norden staut es sich. Besonders auf der A1 Richtung Hamburg ist mit viel Verkehr zu rechnen.

Behinderungen im Rhein-Main-Gebiet

Im Rhein-Main-Gebiet wird es an gleich zwei Stellen eng: Am Wiesbadener Kreuz wird wegen Brückenbauarbeiten von Samstagabend 20 Uhr bis Sonntagmittag 12 Uhr die A66 in Richtung Frankfurt gesperrt. Außerdem kann man von der A3 aus Richtung Flughafen kommend in der gleichen Zeit nicht Richtung Wiesbaden fahren, so die Ankündigung von Hessen Mobil.

Wer aus Richtung Frankfurt kommt, sollte am Sonntag außerdem das Autobahnkreuz Mainz Süd meiden. Wegen Wartungsarbeiten gibt es hier zwischen 9 und 18 Uhr eine Brückensperrung, meldet der Landesbetrieb für Mobilität Rheinland-Pfalz. Autofahrer auf dem Weg nach Alzey werden über Mainz-Lerchenberg umgeleitet.

Verkehrskarte

Hier finden Sie alle Staus und Behinderungen auf den Strecken in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Klicken Sie einfach auf das Bild.

Mit SWR1 immer gut informiert

Wir halten Sie bei SWR1 Rheinland-Pfalz auch am Wochenende halbstündlich über die Verkehrssituation auf dem Laufenden. Besondere Gefahrensituationen oder Behinderungen werden auch im laufenden Programm gemeldet. Lassen Sie Ihr Radio am besten auf der richtigen Frequenz eingeschaltet, oder aktivieren Sie die Verkehrsfunkoption am Autoradio.

SWR1 App

Auch mit der SWR1 App sind Sie immer über die aktuelle Verkehrslage informiert. Die App ist sowohl für Android, als auch für iOS kostenlos verfügbar. Wählen Sie einfach im Menü den Punkt Verkehrsmeldungen aus.

Wann umfahren?

Die Verkehrsexperten des ADAC weisen auch zum Stauwochenende erneut darauf hin, dass es nicht immer sinnvoll ist, einen Stau zu umfahren. Erst ab einer Länge von zehn Kilometern, einer Teil- oder Vollsperrung der Autobahn macht eine Umfahrung Sinn, so die Experten.

Im Stau Rettungsgasse bilden

So funktioniert die Rettungsgasse Dauer 0:31 min Wie man korrekt eine Rettungsgasse bildet Immer wieder kommen Rettungskräfte zu spät zum Einsatzort, weil Fahrzeuge keine Rettungsgasse bilden. Wie das richtig geht, ist im Video erklärt. Wenn Sie den linken Fahrstreifen befahren, weichen Sie nach links aus. Autofahrer auf dem mittleren oder rechten Fahrstreifen weichen nach rechts aus. In Baustellen ist es oft nicht möglich eine Rettungsgasse zu bilden. Die Experten des ADAC raten dann dazu mit genügend Abstand versetzt zu fahren. So können Autofahrer auf der linken Spur im Bedarfsfall rechts einfädeln und die linke Spur frei machen.

Vielen Autofahrern ist die Pflicht nicht bekannt, eine Rettungsgasse bereits dann zu bilden, wenn der Verkehr stockt und nicht erst dann, wenn die Rettungskräfte mit Blaulicht und Martinshorn von hinten kommen.

Rechtzeitig starten – Pausen einplanen

Informieren Sie sich vor ihrer Fahrt am Stauwochenende also unbedingt über die aktuelle Verkehrslage und planen Sie entsprechend mehr Zeit für Pausen und eventuelle Behinderungen ein. So stellen Sie sicher, dass Sie trotz Gedränge auf den Autobahnen möglichst entspannt am Ziel ankommen.

Gute Fahrt!