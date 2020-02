Um Vögel zu schützen, müssen Bäume, Hecken und Sträucher einen starken Schnitt bis Ende Februar bekommen haben. Hier die Tipps von SWR1 Gärtner Hans Willi Konrad.

Das Heckeschneiden sollte bis Ende Februar erledigt sein dpa Bildfunk Picture Alliance

Wer im Garten jetzt schon aktiv werden möchte, kann sich aber um seine Hecken kümmern und sie schneiden. Da wir stellenweise jetzt schon frühlingshafte Temperaturen haben, würde es unseren Experten nicht wundern, wenn in absehbarer Zeit Vögel anfangen würden, dort ihr Nest zu bauen. Also sollte man sich jetzt schon um den Heckenschnitt kümmern, um die Tiere später nicht in der Brutzeit zu stören.

Gesetzlicher Zeitraum

Um Vögel zu schützen, müssen Bäume, Hecken und Sträucher einen starken Schnitt bis Ende Februar bekommen haben. Laut Bundesnaturschutzgesetz ist der Schnitt vom 1. März bis 30. September daher verboten.

"Es ist verboten (…) Bäume, die außerhalb des Waldes (…) stehen, Hecken, (…) Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen; zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen." § 39, Absatz 5, 2 Bundesnaturschutzgesetz, Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen

Schnitt-Tipps der Redaktion für ausgewählte Pflanzen

Pflanze Schnitt-Tipp Frühblüher Bei Frühlingsblühern unter den Gehölzen (zum Beispiel die Winterkirsche) und Bäumen (zum Beispiel Hasel oder Weide) warten Sie damit bis nach der Blüte. Geranien Wenn die Sommerpflanze so langsam aus ihrem Winterschlaf erwacht, schneiden Sie die Triebe auf zwei bis drei Blattknoten zurück. Dann wachsen sie wieder dicht und kompakt nach. Kübelpflanzen Werfen Sie im Februar mal ein genaues Auge auf die Pflanzen, denn gerade die Wintertriebe sind jetzt besonders gefährdet, von Schädlingen befallen zu werden. Ist dies der Fall, schneiden Sie die entsprechenden Pflanzenteile ab. Kugelbäume Beispielsweise bei den Trompetenbäumen sollten Sie am Winterende die Triebe auf circa 20 Zentimeter kürzen. Dann wirkt die Krone wesentlich gepflegter und bringt sie in eine akkurate Form. Obstbäume Dafür ein Tipp: Setzten Sie die Schere hier kurz über einer Knospe bzw. über einer Abzweigung an, damit die Wunden schnell wieder zuwachsen. Ausnahme ist nur der Rhododendron. Hier liegt der optimale Schnitt unter einer Abzweigung. Oleander und Engelstrompete Achtung, wer hier die Schere an den Trieben ansetzt, macht das am besten nur mit Handschuhen, denn der Pflanzensaft ist giftig. Rosen Eines ist hier wichtig: Zurückhaltung! Strauchrosen müssen nur wenig geschnitten werden. Hier nimmt man sich nur überhängende Zweige und alte Triebe vor. Handelt es sich um ein öfterblühendes Exemplar, kann es auch gerne etwas mehr sein. Bei Kletterrosen nur die vertrockneten Zweige entfernen. Sommerblühende Sträucher Wenn Sie einen garantiert frostfreien Tag haben, können Sie bei sommerblühenden Sträuchern - wie zum Beispiel die Apfelbeere oder die Abelie - zur Schere greifen und sie zurückschneiden. Wäre es an einem Tag mit Frost, kann das Holz beim Schneiden splittern. Stachelbeere Hier können Sie schon mal die Triebe um zehn Zentimeter einkürzen. Das gilt besonders, wenn im Vorjahr das Gewächs vom Stachelbeermehltau befallen war, denn der Erreger überwintert in den Trieben

Wohin mit den Weihnachtspflanzen?

Geht es Ihnen auch so und in Ihrer Wohnung stehen noch verschiedene Weihnachtspflanzen? Dann können sie ein neues Zuhause in Ihrem Garten finden. Christrosen zum Beispiel kann man einfach in den Garten setzen. "Die gängigen Christrosen sind winterhart", weiß Hans Willi Konrad. Wenn Sie für die Pflanzen einen schönen Topf haben, stellen Sie die Christrosen darin unter einen Baum oder Strauch. Die Arbeit lohnt, denn spätestens im Frühjahr werden Sie dann mit einem wunderschönen Anblick dafür belohnt. Weihnachtsstern und Amaryllis sollten nicht im Freien gepflanzt werden, da sie nicht winterhart sind.

Mehr bunte Punkte

Wer es gerne bunt mag, kann sich im Februar ein paar Töpfchen mit Tulpen oder Narzissen kaufen. Am besten stellen Sie diese dann so auf, dass Sie sie sehen und sich daran erfreuen können. Denn "was nutzen mir die Pflanzen, wenn ich sie in eine Ecke stelle, wo ich nichts von ihnen habe" - da hat er recht, unser SWR1 Gärtner Hans Willi Konrad.