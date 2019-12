Manche sammeln Briefmarken, Knud Bielefeld sammelt Vornamen. Über die beliebtesten Namen in Deutschland und in Rheinland-Pfalz schreibt er in seinem Blog.

Was Knud Bielefeld über die letzten neun Jahre feststellen konnte: Die Anführer der Hitlisten "Ben" und "Emma" haben dieses Jahr weiter an Boden verloren. Sie sind für Eltern zwar noch die beliebtesten Vornamen, werden aber nicht mehr so oft vergeben, wie die Jahre zuvor.

Überraschung

Die Namen "Anna" und "Lukas" sind aus den Top Ten ausgeschieden. Die beiden Namen waren seit den 1980er beziehungsweise 1990er Jahren ununterbrochen unter den zehn beliebtesten Vornamen. Bemerkenswert, denn "die Namensmode verändert sich über die Jahre nur langsam", so Knud Bielefeld.

Beliebte Namen in Rheinland-Pfalz

Knud Bielefeld hat in Stichproben auch die beliebtesten Vornamen in den jeweiligen Bundesländern ausgewertet. In Rheinland-Pfalz ist die bundesweite Nummer zwei die Nummer eins - "Emilia" und "Paul" führen die jeweiligen Top Ten an. Danach folgen "Lina" und "Hannah / Hanna" beziehungsweise "Luis / Louis" und "Noah". Der bundesweit beliebteste Vorname "Ben", schafft es in Rheinland-Pfalz auf Platz 9 nur knapp in den Top Ten.

So wird geforscht Knud Bielefeld sammelt die Namen aus Amtsblättern und von Geburtskliniken. Die meisten Kliniken haben eine Seite, auf der die Neugeborenen mit Bild und Namen vorgestellt werden. 2019 waren das bundesweit fast 180.000 Geburtsmeldungen, die der Namenforscher erfasst hat. Die Angaben werden dann systematisch von ihm ausgewertet. Schon früh hat Knud Bielefelder festgestellt, dass es nur wenige Hitlisten mit Vornamen in Deutschland gibt. Und gerade das macht für ihn den Reiz aus, sich damit zu beschäftigen. Auch die Gesellschaft für deutsche Sprache e.V. beschäftigt sich mit den beliebtesten Vornamen in Deutschland. Ihre Ergebnisse finden Sie unter gfds.de.

Jetzt wirds gruselig

Bei Vornamen wie "Duda" stellen sich auch bei Knud Bielefeld die Nackenhaare auf. Der Vorname ist eine portugiesische Koseform von "Eduardo" und darum in Deutschland mit Vorsicht zu genießen. Dazu kommen noch Kandidaten wie "Dilda" und "Rosetta" bei den Mädchen, oder "Willibert" bei den Jungs.

Namenhitlisten 2019 für Deutschland