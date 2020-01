Nur ein Bruchteil aller Feuerwehrleute ist weiblich. In Speyer gibt es nur eine hauptberufliche Feuerwehrfrau neben 39 Kollegen. Für sie ist es der Traumberuf.

Bei der Jugendfeuerwehr fing alles an: Mit 13 wurde Selina Birnbaum Mitglied bei der freiwilligen Feuerwehr. "Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich gedacht, warum das nicht beruflich machen?"

Selina Birnbaum ist die einzige hauptamtliche Feuerwehrfrau in Speyer SWR

Improvisation und Kameradschaft

Heute ist Selina Birnbaum 22 Jahre alt. Sie ist die einzige Feuerwehrbeamtin bei der Feuerwehr Speyer. Für sie ist das Hobby zum Beruf geworden. "Man muss immer improvisieren und sich was einfallen lassen. Kameradschaft ist mir auch sehr viel wert", so die Feuerwehrfrau. "Der, der Hilfe braucht, kriegt Hilfe. Ob es eine verletze Taube ist, die wir von der Straße retten, oder Leute aus brennenden Gebäuden rausholen. Im Endeffekt tun wir ja für jeden was Gutes."

An ihrem Einsatzgebiet in Speyer reizt sie vor allem, dass es so vielfältig ist. Einsätze am Rhein gehören dabei genauso dazu wie in der verwinkelten Altstadt oder am Dom.

Mit der ganzen Familie im Einsatz

Bis heute engagiert sie sich zusätzlich auch in der freiwilligen Feuerwehr. Ihre Familie hat sie mit ihrer Leidenschaft angesteckt: Inzwischen sind auch ihr Vater und ihre Mutter aktive Mitglieder bei der Feuerwehr. "Jetzt fahren wir zusammen Einsätze. Die ganze Familie ist dann häufig auf einem Auto drauf." Auch ihre kleine Schwester ist in der Jugendfeuerwehr aktiv.

Ehrenamtlich sind noch weitere Frauen in Speyer im Einsatz. Wachleiter Peter Eymann würde sich aber auch noch mehr hauptberufliche Feuerwehrfrauen wie Selina Birnbaum wünschen: "Wir sind da für alle Menschen, für alle Bevölkerungsschichten. Und das soll sich auch in der Feuerwehr widerspiegeln."