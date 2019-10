Ob nun in der Farbkombination gelb-grün oder weiß-rot-blau – die Kerzen in Kegelform gibt es nur in Mainz und auch nur zu Allerheiligen.

Traditionell stellen die Mainzer sie am 1. November auf die Gräber ihrer verstorbenen Verwandten, um ihrer zu gedenken. Der "Newweling"-Ursprung Der Name stammt vermutlich vom Mainzer Wort "Newwel" und steht für "Nebel". Der "Newweling" wird daher oft auch als "Nebellicht" gedeutet. Die Tradition, die besonderen Kerzen im Gedenken an die Toten abzubrennen, ist schon sehr alt – schon im 14. Jahrhundert wurde in einer Urkunde darüber berichten. Farbenfrohe Kerzen Bei dem Newweling handelt es sich um mehrere, wachsüberzogene Dochte, die zu einem Kegel gedreht werden. Insgesamt gibt es fünf Farben, die verwendet werden: Rot, Blau, Gelb, Grün und Weiß. Die eingefärbten Dochte werden dann in verschiedenen Kombinationen auf einen Holzkegel gewickelt. Richtig abbrennen Wer den Newweling einfach oben anzündet, hat nur kurze Freude daran, denn die Kerze brennt schnell in einer großen Flamme ab. Traditionell werden die Wachsfäden um einen Stock gewickelt und angezündet. So kann der Newweling bei einer Prozession getragen oder auf das Grab gesteckt werden, wo er langsam abbrennt. Unsichere Zukunft Wie lange es diese Tradition noch geben wird ist unklar – der Newweling wird in Handarbeit nur noch von einer Firma in Mainz gefertigt. Wenn Familie Tusar jetzt aus Altersgründen aufhören würde, dann gäbe es derzeit keinen Nachfolger.