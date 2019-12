Ein eiskalter Dezember, Schnee auf den Straßen - diese Idealvorstellung haben viele kurz vor Weihnachten im SInn. ARD-Wetterexpertin Claudia Kleinert erklärt im SWR1-Interview, warum das eine Mär ist - und warum ihr das auch ganz recht ist.

SWR1: Es ist kurz vor Weihnachten und es ist ziemlich warm - das ist doch nicht normal, oder?

Claudia Kleinert: Wir denken immer, dass es nicht normal ist. Das gab es aber schon oft im Dezember, dass es kurz vor Weihnachten noch mal warm wurde. Diese Vorstellung von zwei Grad und ab dem 1. Dezember ist alles weiß verschneit - das ist eine Mär oder eine Erinnerung, die aber nicht auf Tatsachen beruht.

Zugfahrerin Kleinert freut's, wenn 's nicht weiß ist

SWR1: Jetzt wird wieder viel darüber gesprochen, dass es früher oft weiße Weihnachten gab - stimmt das eigentlich?

Kleinert: Also die 150-Jährigen werden sich vielleicht erinnern. Nein, das gab es nicht oft - zumindest nicht in dem Maß wie die Leute sich immer darauf freuen, dass es doch weiße Weihnacht geben sollte. Dieses "White Christmas“ und "Schneeflöckchen“ impft uns quasi ein, dass Weihnachten weiß sein muss, weil das dann viel romantischer aussieht. Ich bin Auto- und Zugfahrerin, reise also viel - von mir aus braucht es das nicht. Und für die meisten Menschen, die gerade in den Weihnachtsurlaub reisen, ist es eher eine Behinderung auf den Straßen. Aber klar - es sieht natürlich schön aus!

Dauer 0:29 min Edit -> 1812 Talk ARD Wetterfrau Claudia Kleinert Teil II Wenn man sich jeden Tag beruflich mit dem Wetter beschäftigt, ist es als privates Smalltalk-Thema eher ungeeignet, sagt ARD-Wetterexpertin Claudia Kleinert im SWR1-Interview.

SWR1: Wie oft kommt es eigentlich vor, dass Sie zum Beispiel an der Supermarktkasse aufs Wetter angesprochen werden?

Kleinert: Vor Weihnachten schon sehr häufig - nein, auch sonst quasi immer. Teilweise wissen es die Leute ja auch. Wenn ich im Taxi sitze und dann erzählt ein Taxifahrer irgendetwas über das Wetter ... nach fünf Minuten dreht er sich um: "Was erzähle ich Ihnen da eigentlich?“ Das finde ich dann auch sehr charmant. Aber klar, es wird schon gefragt.

Wetter als Smalltalk-Thema? Nicht bei Frau Kleinert

SWR1: Oft ist es ja so, dass Menschen, wenn sie beim Smalltalk gar nicht mehr weiter wissen, über das Wetter sprechen. Machen Sie das auch?

Kleinert: Nein, weil bei mir ist das ja immer Thema. Das heißt, mir nimmt das auch keiner ab. Wenn ich über Wetter rede, ist das nicht Smalltalk, sondern Jobtalk - das ist natürlich nicht so clever. Aber klar kann man darüber gut einsteigen. Mittlerweile ist es aber auch mehr und mehr so, dass man vom Wetter sehr schnell aufs Klima kommt. Dann ist es kein so einfaches Smalltalk-Thema mehr, weil der eine sagt "Ist alles Schwachsinn", der andere sagt "Natürlich gibt es den".

SWR1: Im Moment lautet das Motto eher "Frühlingsluft, Glühweinduft“ - die Wettervorhersage sagt für nächste Woche allerdings eine Kältewelle voraus. Wird es kalt?

Kleinert: Das ist noch nicht ganz sicher, aber es kommt auf jeden Fall kältere Luft. Alles, was über vier Tage hinaus geht - da sagen wir nichts, weil wir sonst die Glaskugel auspacken müssten. Die habe ich heute gerade nicht dabei. Im Februar oder März kam in irgendwelchen Sendungen bzw. Zeitungen: "Dieser Sommer könnte der noch trockener werden als 2018". Ja klar, es kann auch sein, dass es das genaue Gegenteil ist. Es war trocken, aber bei weitem nicht so trocken wie 2018 - und man kann damit natürlich auch gut Stimmung machen.

Der Dezember kommt ohne Kälte-Garantie

SWR1: Also sehen wir's positiv: Wir freuen uns einfach auf ein Weihnachtsfest, wo die Menschen über Straßen fahren können, auf denen nicht fünf Zentimeter Schnee liegen ...

Kleinert: Ja, oder dass man gemütlich draußen spazieren geht und sich sagt: "Mein Gott, das ist halt jetzt so“. Und dass der Dezember eine Garantie für Kälte und Schnee hat, ist einfach nicht so.