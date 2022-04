Neben ihrer Verwendung als Mix-Tape wird die Compact-Cassette auch als "Datasette" in den frühen 1980ern Einzug in viele Arbeitszimmer neben dem ersten Personal-Computer halten. Im Kampf gegen die "Mini-Disc" von Sony wird die "DD" 1992 als "DCC" von Philips noch einmal relativ erfolglos digitalisiert. Anfang der 2010er-Jahre ist die Compact-Cassette nahezu vom Markt verschwunden und gewinnt erst mit der aufkommenden Retro-Welle, ebenso wie die Schallplatte langsam wieder an Bedeutung.