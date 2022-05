75 Jahre RLP - Die größten Festivals

Die 90er Jahre

Wiedervereinigung Oktober 1990

Nach dem Mauerfall kam am 3. Oktober 1990 die Wiedervereinigung. Die DDR schloss sich der Bundesrepublik Deutschland an und war in Aufbruchstimmung voller neuer Chancen.

Laut Bundeszentrale für politische Bildung kam der Jubel der Ostdeutschen Bevölkerung zu früh. Sie mussten sich in ein neues System einfinden und neue Hierarchien lernen. Es kam bei vielen Menschen zu einem Gefühl der Fremde, zu Arbeits- und Perspektivlosigkeit.

Rassistische Anschläge in den 90er Jahren

Die 1990er Jahre waren in Deutschland auch von ausländerfeindlichen Anschlägen und einem Streit um die Asylpolitik geprägt. Anfang der 90er flüchteten zahlreiche Menschen aus Kriegsgebieten zu uns.

Rechtsextreme verübten Brandanschläge gegen Flüchtlingsunterkünfte und Gewalt gegen die geflüchteten Menschen. In der Regierung kamen starke Debatten zum Thema Asylrecht auf.