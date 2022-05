75 Jahre RLP - Die größten Festivals

Die 80er Jahre

Technische Innovationen der 80er

Die 1980er stecken voller technischer Innovationen. Nachdem Ende der 70er Jahre der Walkman von Sony in den Handel kam, konnten Musikbegeisterte im März 1982 schon den ersten CD-Player kaufen. Ein Jahr später kam das erste Mobiltelefon auf den amerikanischen Markt.

1981: Die ersten Aids Fälle werden entdeckt

Anfang der 1980er Jahre schreiben Ärzte aus den USA erstmalig über das Auftreten der Krankheit Aids. Seitdem breitete sich die sexuell übertragbare Krankheit schnell aus und wurde zu einer Pandemie. Über 36 Millionen Menschen sind bisher an ihren Folgen gestorben. Durch eine gute Therapie ist Aids mittlerweile behandelbar. Patienten haben dank der Behandlung laut der Deutschen Aidshilfe eine gute Chance auf ein normales Leben.

Das gefährlichste Jahr des Kalten Krieges 1983

Ende 1983 stand die Welt kurz vor dem Atomkrieg. Die "Doomsday Clock" stand auf drei Minuten vor Mitternacht. Damit sollte die Gefahr eines Atomkriegs dargestellt werden.

Weil in Deutschland sogenannte "Pershing II-Raketen" stationiert wurden, fühlte sich die Sowjetunion bedroht. Wäre die Rakete losgegangen, hätte die UdSSR schnell zurückschlagen müssen.

Im November 1983 wurde die Situation abermals brenzlich. Mit dem "Able Archer" Manöver wollte die Nato den Atomkrieg simulieren. Die Übung war so realistisch, dass die sowjetischen Streitkräfte wieder in Alarmbereitschaft versetzt wurden.

Reaktorunglück Tschernoby, April 1986

Der Unfall im Atomkraftwerk Tschernobyl am 26. April 1986 zählt zu den schwersten der Geschichte. Nach zwei Explosionen wurde der Reaktorblock vier zerstört. Radioaktives Material trat aus und gelang in die Atmosphäre. Eine radioaktive Wolke verseuchte weite Teile in der Ukraine, Russland und Belarus. Auch in Mitteleuropa kam die Strahlung an.

Mauerfall November 1989

Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer und die DDR öffnete ihre Grenzen. Ausgelöst durch einen Fauxpas des damaligen Berliner SED-Chefs Günter Schabowski.