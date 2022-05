75 Jahre RLP - Die größten Festivals

Die 2000er Jahre

Der 11. September 2001

Der Terroranschlag auf das World Trade Center in New York durch islamistische Terroristen bleibt unvergesslich. Die Organisation Al-Qaida entführte vier Linienjets und steuerte sie in die New Yorker Türme und in das Pentagton in Washington D.C.

Einführung des Euro im Januar 2002

Seit dem 1. Januar 2002 ist die offizielle Bargeldwährung in Europa. Am Anfang wurde der Euro nur in elf EU-Mitgliedsstaaten eingeführt.

In diesem Jahr feierte der Euro seinen 20. Geburtstag. Mittlerweile haben ihn 19 EU-Staaten als gemeinsame Währung.

Irakkrieg 2003

Im März 2003 marschierten US-Amerikanische und Britische Soldaten und die sogenannte "Koalition der Willigen", bestehend aus einigen weiteren Staaten in den Irak ein. Ziel war es den damaligen Diktator Saddam Hussein zu stürzen.

Der zu dieser Zeit amtierende US-Präsident George W. Bush vermutete Massenvernichtungswaffen im Irak. Sie konnte aber nicht nachgewiesen werden.

Der Krieg forderte zahlreiche Todesopfer, eine Zerstörung der irakischen Infrastruktur und Chaos in der Bevölkerung. Nach über 18 Jahren verkündeten die US-Amerikanische und Irakische Regierung im Juli 2021 ein Ende des Kampfeinsatzes. Seit 2011 wurden die amerikanischen Truppen bis auf ein paar Ausnahmen aus dem Irak abgezogen.