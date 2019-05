Am 23. Mai 2019 feiert das Grundgesetz und im gleichen Jahr die Bundesrepublik ihren 70. Geburtstag. Sieben Jahrzehnte, in denen viele Moden und Trends kamen und wieder verschwanden. Das gilt auch für die Ernährung. Der jeweilige Zeitgeist spiegelt sich immer in dem wieder, was in unseren Kochtöpfen landet - Jahrzehnt für Jahrzehnt.