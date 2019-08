Kleinvieh macht auch Mist - vor allem wenn alle mitmachen.

Unser Klimaexperte Werner Eckert hat 6 Tipps, wie Sie sofort das Klima schützen, den Geldbeutel schonen und die Muskeln trainieren können.

Kuscheln fürs Klima

Trotz modernster Technik geht drei Viertel der im Haus verbrauchten Energie für die Heizung drauf. Und immer mehr Menschen leben alleine. Wer alleine lebt, der braucht nicht nur mehr Wohnraum – nämlich 66 Quadratmeter im Schnitt. In einem Dreipersonenhaushalt sind es pro Person "nur" 30 qm. Diese größere Fläche muss aber auch geheizt werden. Wer zusammenzieht, hat es also nicht nur beim Kuscheln schön warm.

"In einer WG zu leben ist, auch ohne Liebe, praktizierter Klimaschutz." Werner Eckert, SWR Umweltexperte

Wer trotzdem lieber alleine bleiben möchte, der kann sich trotzdem ganz leicht energetisch verbessern. Ein Grad weniger Raumtemperatur spart sechs Prozent Energie. Ein Pulli über dem T-Shirt und schon lässt sich das angenehm aushalten. Stoßlüften und geschlossene Rolläden sparen weitere zehn bis zwanzig Prozent.

Ein extrem innovativer Ansatz, um Energie im Haushalt einzusparen: Trocknen Sie Ihre Wäsche mit Solarenergie auf der Wäscheleine! Ein Wäschetrockner erledigt diesen Job zwar schneller, stößt aber pro Ladung auch bis zu drei Kilogramm Kohlendioxid aus. Also ab auf die Leine mit der Wäsche.

Wer eine eigene Heizung hat, der kann mal nach der Heizungspumpe schauen. Wer in eine neue, energie-effizientere Pumpe investiert, bekommt nicht nur Zuschüsse, sondern spart auch bis zu 200 Kilogramm Kohlendioxid pro Jahr ein.

Schalt den PC aus - verdien Dir Taschengeld

Je länger ein Computer läuft, desto wärmer wird er und desto mehr Strom verbraucht das Gerät. Im Schnitt sind das runde 140 Watt pro Stunde. Highend-Hardware verbraucht auch doppelt so viel. Pro Jahr kommen da gut 130 Euro zusammen und dazu kommen noch einmal 30-40 Euro für die Spielekonsole. Ein wirklich schönes Taschengeld.

Richtig heiß läuft der Stromzähler beim Streamen. Entscheidend ist dabei, womit man streamt. Da kommen Smartphone, Tablet-PC oder Laptop vergleichsweise gut weg. Denn diese Geräte sind darauf getrimmt, mit wenig Energie auszukommen.

„Der Energiebedarf der IT-Branche in Deutschland dürfte etwa dem des Flugverkehrs bei uns entsprechen.“ Werner Eckert, SWR Umweltexperte

Weniger Fleisch - die 7:1-Formel

Blick auf die Klimabilanz: Der Unterschied zwischen einem Vegetarier und einem Fleischfresser macht pro Jahr einen Flug nach Mallorca aus. Wie das? Tiere verbrauchen zum Leben Energie. Rund sieben Kalorien Pflanzenenergie gehen für eine Kalorie Tierenergie drauf. Das bedeutet im Umkehrschluss: Von dem, was ein Fleischesser isst, könnten sieben Vegetarier satt werden.

Außerdem werden für die Futterproduktion ganze Wälder abgeholzt. Wälder die eigentlich das Klima schützen sollten. Zudem produzieren die tierischen Steak-Lieferanten beim Verdauen ungewollt große Mengen des Treibhausgases Methan.

Weniger gesund, aber klimatechnisch konsequent wäre dazu noch ein Verzicht auf Milchprodukte. Denn, um Milch geben zu können, muss die Kuh erst ein Kalb zur Welt bringen. Weniger Fleisch und Milch zu konsumieren bedeutet weniger Masttiere und mehr Klimaschutz.

Espresso und Gucci in Speyer statt Milano

Schuhe, Taschen oder Designerkleider: In Mailand ist alles schöner und billiger. Und der Espresso und das Eis schmecken natürlich auch besser. 360 Kilogramm Kohlendioxid pro Person kostet so ein Wochenend-Shopping-Trip an die Piazza del Domo also mindestens.

Vom Stress einer solchen Reise abgesehen sind der Mainzer, Speyrer oder Trierer Dom ebenfalls hübsch anzusehen, wenn man mal genau hinschaut. Das Eis an Domplätzen wird ebenfalls von echten Italienern gemacht, genauso wie der Espresso. Günstiger sind beide oft auch. Prada, Gucci und Dolce gibt es inzwischen auch überall. Und wer wirklich sparen möchte, der verzichtet ganz auf die teuren Labelaufdrucke.

Bleibt also das bisschen Abwechslung, das der Mensch eben braucht. Vielleicht ist gerade deshalb ein Besuch in der nächstgelegenen Metropole keine schlechte Idee. Und dahin könnte man vielleicht sogar mit dem Fahrrad fahren …

Pflanz' ein Apfel-Bäumchen

"Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zerbräche, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen," soll Martin Luther einmal gesagt haben. Fakt ist, ein Bäumchen hier und da, könnte den Klimakollaps vielleicht noch aufhalten.

Bäume und Pflanzen veratmen das Treibhausgas Co2 und machen daraus mit etwas Licht Traubenzucker. Als Abfallprodukt entsteht Sauerstoff, also unsere Luft zum Atmen. Bis zu sechs Kilogramm Kohlendioxid schafft ein Baum mit 200.000 Blättern jeden Tag weg.

Das ist die Menge, die sechs erwachsene Menschen pro Tag ausatmen. Inzwischen steht aber immer mehr Co2-Ausstoß weltweit immer weniger Grün gegenüber. Jeden Tag verschwinden Wälder, die zweimal so groß sind wie Paris. Da kann es doch nicht schaden, ein Apfelbäumchen zu pflanzen.

Mit dem Rad ans Mittelmeer - oder zum Bäcker

Radfahren ist gesund – für den Radler und für das Klima. Wenn Sie sich mit der ganzen Strecke in den Urlaub in Südfrankreich noch überfordert fühlen, fangen Sie klein an – auf der Kurzstrecke. Kindertransporte, Brötchen- und sonstige Einkaufsfahrten, zum Sport und zu Freunden, damit kommen ebenfalls viele Kilometer zusammen.

Überflüssig zu erwähnen, dass ein Drittel aller privaten Autofahren weniger als drei Kilometer lang sind. Schlecht für den Geldbeutel und die Umwelt, denn ein kalter Motor verbraucht auf der Kurzstrecke richtig viel Kraftstoff.

"VW hat ermittelt, dass ein Mittelklassewagen direkt nach dem Start hochgerechnet 30-40 Liter auf 100 km verbraucht. Erst nach einem Kilometer sinkt der Durchschnittsverbrauch unter 20 Liter." Werner Eckert, SWR Umweltexperte

Mit dem Rad retten Sie so auch die Schnäppchen-Fahrt zum zwei Kilometer entfernten Discounter wegen eines Glases Sauerkraut aus dem Wochenangebot. Und die Kids können auch zur Schule laufen - oder den Bus nehmen.

Rein rechnerisch bedeuten sechs eingesparte Kurzstreckenkilometer am Tag zwei Kilogramm Kohlendioxid weniger. Und rund 150 Kalorien Mehrverbrauch. Fahr Fahrrad und Reisen wird gesund!