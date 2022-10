Am Nachmittag des 8. Oktober 1992 verstirbt Willy Brandt im Beisein seiner Familie in seinem Haus in Unkel an den Folgen seiner Krebserkrankung. Der Staatsakt zum Tode des Politikers findet am 17. Oktober 1992 im Berliner Reichstag statt. Willy Brandt findet seine letzte Ruhe in einem Ehrengrab auf dem Zehlendorfer Waldfriedhof in Berlin.