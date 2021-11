Das war Freddie Mercury: "Nehmt ein Glas Champagner und feiert das Leben"

Mitte der Achtziger klingelt bei Rudi Dolezal das Telefon. Am anderen Ende ist Queen-Manager Paul Prenter. Er gibt ihm den Auftrag, das erste Video für die Band zu drehen. Zuvor feierte Dolezal bereits große Erfolge mit seinen Musikvideos beispielsweise für Falco.

Bei seiner Arbeit lernt er Mercury nicht nur als Superstar auf der Bühne, sondern auch als Privatperson kennen. Und daran erinnert er sich im SWR1 Interview noch heute gerne - an einen Menschen, den er auch 30 Jahre nach seinem Tod noch sehr vermisst.

SWR1: Was war das für ein Gefühl, als der Anruf mit dem Queen-Auftrag kam?

Rudi Dolezal: Ehrlich gesagt ist mir der Hörer aus der Hand gefallen, als mich der Queen-Manager angerufen hat. Nach meinem ersten Interview mit Freddy Mercury hatte ich die Frechheit besessen, zu sagen: "Wenn du wirklich einmal einen guten Videoregiesseur brauchst, ruft mich an." Ich lache heute noch selbst über diesen Satz. Aber als ich ein paar Monate später das erste Queen-Video "One Vision" gemacht habe, war ich wahnsinnig stolz. Damals hätten ich nicht gedacht, dass noch viele Jahre der Zusammenarbeit folgen sollten.

SWR1: Sie haben dann gemeinsam mit Freddie Mercury noch weitere Videos produziert. Er bezeichnete Sie als seinen "Leib-Filmer".

Dolezal: Ich hatte nicht nur die Musikvideos gedreht, sondern auch Dokumentationen, wie zum Beispiel das Einsingen bei seinem letzten Konzert und 1986 bei der "Magic Tour". Sein Manager hatte damals gesagt, ich solle Freddy in Ruhe lassen. Doch ich fragte Freddy trotzdem, ob ich ihn schnell bei seinen Konzertvorbereitungen filmen kann. Er sagte, "Ja, komm rein". Dadurch ist dokumentiert, wie sich einer der größten Sänger unserer Zeit vor einem Konzert einsingt. Wenn mal die Zusammenarbeit funktioniert hat, dann hat er sich auf diese Leute verlassen.

SWR1: Sind Sie auch privat Freunde geworden?

Dolezal: Ja. Am Anfang war es eine Arbeitsbeziehung. In London hat er mich dann oft angerufen und gesagt, komm rüber. Und dann haben wir gemeinsam oft nur ferngesehen oder sein Lieblingsspiel Scrabble gespielt.

SWR1: Wer hat gewonnen?

Dolezal: Er wollte immer gewinnen. Er hat die anderen immer verteufelt. Es gab für mich immer mehrere Freddie Mercurys. Da gab es den großen Bühnenperformer, der das Wembley-Stadion in der Hand hat - den fast jeder kennt und den ich auch filmen durfte. In dem Augenblick, wo er von der Bühne ging, war er plötzlich wie ein scheues Reh. Aber im inneren Kreis hat er wieder die Sau rausgelassen, wenn er sich sicher war. Der Mensch Mercury war einfach ein ganz, ganz toller Typ.

Queen-Sänger Freddy Mercury dpa Bildfunk Picture Alliance

SWR1: Was vermissen Sie an diesem tollen Typen am meisten – 30 Jahre nach seinem Tod am 24. November 1991?

Dolezal: Ach Gott, ich vermisse seine Intelligenz, seine Schnelligkeit, sein Kunstverständnis und seine Freundschaft. Ich vermisse auch seine Hilfsbereitschaft gegenüber anderen. Freddy war ein "Giver". Einer, der immer gegeben hat. Ich war mal dabei, wie er einem Menschen sehr viel Geld geborgt hat und sagte: "Es gibt eine Bedingung. Ich möchte, dass du niemanden sagst, dass ich dir das Geld gegeben habe." Er wollte nicht in der Öffentlichkeit als Samariter dastehen, sondern hat das privat, still und ohne Presse oder ohne Aufsehen gemacht.

Freddy war einer der letzten, mit denen man über viele Aspekte der Kunst reden konnte. Er kannte sich in chinesischer und japanischer Kunst aus und war einfach ein wahnsinnig gebildeter, intelligenter und auch lustiger Mensch. Das vermisse ich zum Beispiel im Kinofilm "Bohemian Rapsody". Freddy war ein lustiger Kerl. Wenn er an einem Abend in Form war, hat er einen ganzen Tisch unterhalten. Und er würde auch jetzt an seinem Todestag sagen: "Nehmt ein Glas Champagner und feiert das Leben". Das war Freddie Mercury - das Leben genießen, Freude haben am Leben und nicht zu sehr Trübsal blasen. Gerade in einer Zeit wie jetzt.

Das Interview führte SWR1 Moderatorin Steffi Stronczyk.