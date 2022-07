Urlaub am Wasser

Ob an heißen Tagen an Badesee oder im Sommerurlaub am Meer: Es gibt ganz viele Spiele, die man am Strand machen kann. Hier sind drei Tipps für Sie.

Tipp 1: Der Klassiker - Boule Eines der bekanntesten Spiele für den Strand dürfte Boule sein. Schon der ehemalige Bundeskanzler, Konrad Adenauer, hat im Urlaub gerne Boccia, eine Variante von Boule, gespielt. Die Regeln beim Freizeit-Boule sind relativ einfach: Zwei Mannschaften treten gegeneinander an. Alle Spieler haben das Ziel, ihre Kugel möglichst nah an die Zielkugel zu werfen. Dabei ist es von Vorteil, wenn man mit seinem Wurf gegnerische Kugeln so trifft, dass sie nach dem eigenen Wurf weiter weg von der Zielkugel liegen als vorher. Tipp 2: Werfen auf Klötze - Wikingerschach Wikingerschach ist ein Spiel, das auch immer beliebter wird. Viele spielen es im eigenen Garten, man kann die Holzklötzchen aber auch super mit an den Strand nehmen und das Spiel dort aufbauen. Eine Frau spielt Wikingerschach. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Picture Alliance/Picture Alliance In seiner heutigen Form soll das Spiel von den Wikingern gespielt worden sein. Und so funktionierts: Zwei Mannschaften stehen sich in einem abgesteckten Spielfeld gegenüber und müssen mit Stäben aus Holz auf der Gegenseite Kubbs, also kleine Holzklötze, umwerfen. Wurden alle getroffen, muss noch auf den König gezielt werden. Der steht mittig. Die Mannschaft, die den König umwirft, hat gewonnen. Tipp 3: Spiel für Sportliche - Spikeball picture-alliance / Reportdienste John Fredricks Spikeball ist etwas für alle Bewegungsjunkies und diejenigen, die es gerne sportlich mögen. Wie geht Spikeball? Zwei Teams mit je zwei Spieler treten gegeneinander an. In der Mitte steht eine Art Trampolin. Ziel ist es, den Ball dort so aufzuschlagen, dass der Gegner nicht mehr rankommt. Zunächst macht ein Spieler den Aufschlag ins trampolinartige Netz. Der Ball prallt ab und der Spieler gegenüber muss ihn annehmen. Das gegnerische Spielteam hat jetzt bis zu drei Berührungen frei, danach muss der Ball wieder ins Netz geschlagen werden. Kann ein Team den Ball nicht mehr annehmen, bekommt das gegnerische Team einen Punkt.