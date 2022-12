Unser Körper verliert jeden Tag Wasser, übers Schwitzen, Atmen, Urin - das muss ersetzt werden, also trinken. Nur wie viel? Oft hört man: 2 Liter am Tag.

Eine neue Studie der Fachzeitschrift "Science" hat den Wasserumsatz von mehr als 5500 Probanden aus über 20 Ländern untersucht. Stefanie Peyk aus unserer Umweltredaktion hat die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst.

Ist es gar nicht so ein riesen Thema genug zu trinken?

Was die Studie auf jeden Fall zeigt: Das, was Menschen Tag für Tag an Wasser brauchen, schwankt extrem. Eine Sportlerin zum Beispiel braucht mehr Flüssigkeit als ihre Nachbarin, die am liebsten auf dem Sofa rumhängt. Der Wasserumsatz hängt auch noch von vielen anderen Faktoren ab - wie alt jemand ist, wie groß, wie heiß es ist, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist und so weiter. Was die mehr als 5.500 Probanden in der Studie an einem Tag an Wasser umgesetzt haben, hat geschwankt zwischen rund einem und sechs Litern Wasser. Im Extremfall waren es aber auch mal mehr als zehn Liter. Für die Forschenden heißt das: es kann keine allgemeingültige Empfehlung geben à la: jeder und jede muss zwei Liter am Tag trinken.

Wie wichtig ist das Trinken für die Gesundheit?

Wer zu wenig trinkt, wird leicht müde und kann sich schlecht konzentrieren oder bekommt vielleicht Kopfweh und Verstopfung. Besonders bei älteren Menschen kann Wassermangel schnell lebensgefährlich werden.

Woher kommt denn der 2-Liter-Mythos?

Einer der Forscher glaubt, dass bei dem 2 Liter-Tipp zwei Dinge verwechselt werden: Wie viel Wasser der Körper im Schnitt braucht und wie viel man trinken sollte - das ist nicht das Gleiche. Denn wir können auch jede Menge Flüssigkeit übers Essen aufnehmen. Äpfel, Tomaten und Gurken enthalten zum Beispiel viel Wasser. Entsprechend weniger muss man dann trinken.

Wie viel soll es denn nun sein?

Als grobe Hausnummer fürs Trinken sind wahrscheinlich rund anderthalb Liter für viele Menschen realistischer - das ist das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung DGE empfiehlt. Aber das ist wirklich nur eine Hausnummer. Auch die DGE sagt: Wenn’s sehr heiß ist, muss man mehr trinken. Wer Sport macht oder eine körperlich anstrengende Arbeit hat, der braucht vielleicht auch mal einen halben Liter oder Liter pro Stunde zusätzlich. Bei jüngeren, gesunden Menschen müsste sich aber in der Regel auch der Durst melden.

Anders sieht es aus bei älteren Menschen: Im Alter lässt das Durstgefühl nach - entsprechend schwieriger ist es, genug zu trinken. Da hilft es, wenn immer ein Glas Wasser griffbereit ist.