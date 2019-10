Kaum zu glauben, aber es ist schon 30 Jahre her, dass Billy Joel sich mit dem Hit-Album "Storm Front" 1989 wieder ganz nach oben spielte. Das Album ist ein Umbruch in jeder Hinsicht.

Joel wollte rockiger klingen, zudem spürte er die Veränderungen im Ostblock vor dem Fall des Eisernen Vorgangs. Und auch privat war einiges anders.

Alles neu bei Billy Joel Ende der 80er: Er hatte mit dem Fotomodell Christie Brinkley eine neue Ehefrau geheiratet, feuerte nach dem Misserfolg seines letzten Albums die vertraute Stamm-Band und ein neuer Produzent sollte her, der elektrische Gitarren bringen sollte. Es wurde Mick Jones von Foreigner, der lieferte.

Das ist deutlich zu hören auf dem Blues-Rock Opener "That’s not her style" oder der Hitsingle "I go to extremes". Für viele Fans des "klassischen" Billy Joel war das ungewohnt, doch der Charterfolg gab ihm Recht. "We didn’t start the fire" wurde für Billy Joel die dritte US-Nummer-1 seiner Musikkarriere.

Idee zum Song aus Wut geboren

Der stichwortartige Schnelldurchlauf durch die Geschichte in gut vier Minuten war ein Hit in vielen Teilen der Welt. Ein Freund von John Lennons Sohn Sean hatte die Inspiration dazu geliefert. Der junge Mann bemerkte, dass Joel in den 50ern wohl eine unbeschwerte Kindheit gehabt hatte, während "die 80er mit AIDS und Drogenproblemen" so schlimm seien. Das machte den 20 Jahre älteren Musiker sauer: "Weißt du eigentlich, was früher alles los war?" Die Idee zum Hit-Song war aus Wut geboren.

Songs auch aus der Sicht von anderen

Wirklich großartig ist "Storm Front" aber vor allem dann, wenn Billy Joel sensible Töne anstimmt: Auf "The Downeaster Alexa" singt er aus der Sicht von Fischern seiner Heimat Long Island, die klagen, dass sie ihre Familie nicht mehr ernähren können. Mit Anleihen aus dem Irish Folk, Instrumenten wie Harmonica und synthetischen Möwen-Geräuschen erschafft der Song eine ganz eigene Welt.

Emotionaler Höhepunkt ist "Leningrad", ein Song den Joel nach seiner Tour in der Sowjetunion 1987 schrieb. Er hatte den russischen Clown Viktor Razinov getroffen und sich mit ihm angefreundet. Der Song nimmt sowohl die Sicht des Amerikaners wie auch des Russen ein - beide Kinder des Kalten Krieges. Scheinbare alte Feindbilder lösen sich auf. Der Russe, der ohne Vater in Leningrad aufwuchs, erzählt davon, dass er nach der Armee Clown wurde und es seine größte Freude ist, Kinder seiner Heimat zum Lachen zu bringen.