Seit 100 Tagen unterstützt uns die Corona-Warn-App im Kampf gegen das Virus. Sie wird zwar häufig genutzt, aber sie wirft auch viele Fragen auf. Computerwissenschaftler Bernd Freisleben hat sich intensiv mit der App beschäftigt.

Der Blick auf die Corona-Warn-App ist für viele Menschen schon zur Routine geworden. Ist der Status noch grün oder hatte ich vielleicht doch eine Risiko-Begegnung? Bernd Freisleben ist Mathematiker und Computerwissenschaftler an der Uni Marburg und weiß um die Vorteile und Tücken der Corona-Warn-App.

SWR1: Warum bleibt die Corona-Warn-App in einigen Fällen grün, auch wenn der Nutzer Risikobegegnungen hatte?

Bernd Freisleben: Die Warn-App unterscheidet zwischen Begegnungen mit niedrigem und hohem Risiko. Dazu werden Dauer und Abstand einer Begegnung, sowie die Anzahl der Tage seit der Begegnung und das Ansteckungs- oder Übertragungsrisiko bewertet. Wenn die App eine oder mehrere Risikobegegnungen anzeigt, aber weiterhin grün bleibt, also ein niedriges Risiko ausweist, dann waren die Begegnungen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht intensiv genug. Das heißt also, dass eine positiv getestete Person entweder zu weit entfernt war, die Begegnung zu kurz war, der Tag der Begegnung relativ weit zurück lag oder das Ansteckungsrisiko an diesem Tag zu gering war.

SWR1: Um bei dem Fall zu bleiben: Ich hatte eine Risikobegegnungen, aber die App ist grün geblieben. Das heißt, ich muss nichts tun, richtig?

Bernd Freisleben: Richtig, weder Quarantäne noch ein Arztbesuch wären in diesem Fall erforderlich. Sofern man keine Symptome zeigt, gibt es eigentlich nichts zu tun.

SWR1: Die App sagt einem, man hatte Risikobegegnungen, aber nicht wo das war. Das würde natürlich viele interessieren. Warum erfährt man das nicht?

Bernd Freisleben: Ganz kurz gesagt: aus Datenschutzgründen. Es wurde bewusst darauf verzichtet, diese Information anzuzeigen.Sie wäre auch nur bedingt von Wert und würde gerade bei niedrigem Risiko, vermutlich eher zu Verwirrung oder unbegründeten Verdächtigungen und Anschuldigungen führen. Außerdem glaube ich, dass auch die Bereitschaft, die App zu verwenden und - wenn man infiziert ist - die eigenen verschlüsselten Daten hochzuladen, stark reduziert wird, wenn man diese Infos der App entnehmen kann.

SWR1: Risikobegegnungen verschwinden zuweilen auch einfach wieder aus der App. Aus drei werden dann plötzlich zwei. Warum ist das so?

Bernd Freisleben: Alle Begegnungen werden auf einem Smartphone nur für 14 Tage gespeichert. Wenn also die Begegnung mit einer infizierten Person länger als 14 Tage her ist, kann sie entsprechend nicht mehr als Kontakt angezeigt werden und fließt nicht mehr in die Risikobewertung ein.

SWR1: Die App ist jetzt 100 Tage alt. Hat sie sich aus Ihrer Sicht bewährt?

Bernd Freisleben: Trotz anfänglichen Startschwierigkeiten halte ich die App für ein wertvolles unterstützendes Mittel zur Verfolgung von Infektionsketten. Inwieweit die App allerdings den Verlauf der Pandemie in Deutschland beeinflusst hat, lässt sich nicht so recht beziffern. Doch gerade aufgrund der Datensparsamkeit der App denke ich, dass ihr Nutzen klar überwiegt.

SWR1: Der Nutzen der App ist ja auch davon abhängig, dass infizierte Menschen ihre Daten hochladen. Rund 18 Millionen Menschen haben die App runtergeladen, wobei unbekannt ist wie oft sie die App öffnen. Wie viele Personen haben denn ihre Infektionsdaten hochgeladen?

Bernd Freisleben: Das ist schwer zu sagen. Das Robert Kochinstitut gibt an, dass seit Beginn der App ungefähr 3600 Tele-TANs ausgegeben wurden, um Infektionen zu melden. Wie viele dieser letztlich genutzt wurden, ist nicht bekannt. Es gibt Schätzungen, die davon ausgehen, dass ungefähr 5.100 positivgetestete Personen seit Veröffentlichung der App ihre Schlüssel hochgeladen haben. Das wären nach heutigem Stand ungefähr neun Prozent der positivgetesteten Personen. Genaue Zahlen gibt es allerdings nicht.

SWR1: Was ist bisher das größte Problem der App im Alltag?

Bernd Freisleben: Die fehlende Aufklärung über die Funktionsweise - gerade zu Beginn der App war das ein großes Problem. Von plötzlich verschwundenen Begegnungen, über die teilweise nicht unbedingt nachvollziehbare Unterteilung von niedrigem und hohem Risiko bis hin zu dem Tageszähler, von dem viele nicht wussten, warum er nach 14 Tagen aufhörte. Ein weiteres Problem ist die Anbindung der Labore an die App. Wir haben momentan etwa 180 COVID-Testlabore in Deutschland, die aber noch nicht alle an die Infrastruktur der App, etwa für die Ausgabe von QR-Codes, angebunden sind. Für eine möglichst schnelle Benachrichtigung über Testergebnisse wäre das wichtig. Es gibt dementsprechend noch einige Defizite.