Wo die Not spürbar wird - Die Tafeln am Limit

Immer mehr bedürftige Menschen, aber immer weniger Spenden: Die Folgen des Ukraine-Kriegs und der Erhöhung der Energie- und Lebensmittelpreise treffen die Tafeln empfindlich. Die Zahl der Menschen, die in Tafelläden einkaufen, hat sich auf mehr als zwei Millionen Menschen dramatisch erhöht.

In Deutschland gibt es Lebensmittel im Überfluss. Trotzdem mangelt es vielen Menschen am nötigsten. Um Abhilfe zu schaffen, wurden vor fast 30 Jahren die ersten so genannten Tafeln gegründet. Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, werden gesammelt und zu einem günstigen Preis an Bedürftige abgegeben. Finanziert werden die Tafeln durch Spenden und Sponsoren. Auch staatliche Mittel stehen zur Verfügung.

@Monique Wüstenhagen | Tafel Deutschland e.V.

Die Folgen der Krisen für die Menschen

Allein in den vergangenen Monaten ist die Zahl der Menschen, die die Hilfen der Tafeln in Anspruch nehmen, bundesweit um rund 50 % auf mehr als zwei Millionen gestiegen. Bei einigen Tafeln hat sich die Zahl der Bedürftigen sogar verdoppelt. Gleichzeitig sind immer weniger Menschen bereit, ehrenamtlich bei den Tafeln mitzuhelfen oder die Arbeit durch eine Spende zu unterstützen. Die Folgen für die Tafeln sind dramatisch: Neukunden müssen auf Wartelisten vertröstet werden. Jede Dritte der rund 960 Tafeln in Deutschland sei so überlastet, dass sie keine neuen Bedürftigen mehr versorgen kann, so Jochen Brühl, Vorsitzender des Tafel-Dachverbands, in SWR1-Sonntagmorgen. Die Aussicht auf den kommenden Winter würde die Existenzangst von Menschen zusätzlich verstärken. Immer öfter, so Brühl, werde ihm von Bedürftigen die Frage gestellt: „Werde ich heizen oder werde ich essen?“

Aufnahmestopp auch im Tafelladen in Baden-Baden

Die gestiegene Zahl von Bedürftigen macht auch den Ehrenamtlichen im Tafelladen in Baden-Baden zu schaffen. Kundinnen und Kunden dürfen nur einmal die Woche einkaufen und dann auch nur begrenzte Mengen. Außerdem gibt es inzwischen eine Warteliste. Rund 100 Menschen würden gern im Tafelladen einkaufen. Aber die Kapazitäten reichen einfach nicht aus. Für die Ehrenamtlichen, die helfen wollen, sei das auch eine große psychische Herausforderung, sagen Verantwortliche.

Hohe Energiekosten für die Tafeln kaum zu bewältigen

Bundesweit engagieren sich noch rund 60.000 Menschen ehrenamtlich bei den Tafeln. Aber die Zahl von Engagierten geht zurück. Oft reichen die vorhandenen Räumlichkeiten nicht mehr aus, um dem Andrang von Notleidenden standzuhalten. Auch gestiegene Betriebs- und hohe Energiekosten machen vielen Tafeln zu schaffen. Angesichts von unterbrochenen Lieferketten und Lieferengpässen geht zudem die Menge der gespendeten Lebensmittel zurück.

Soziale Zeitenwende nötig

So sinnvoll die Arbeit der Tafeln auch ist: Immer wieder gibt es auch Kritik. Die Tafeln dürften dem Staat nicht die Aufgabe der Daseinsvorsorge für die Menschen abnehmen. Jochen Brühl vom Tafel-Dachverband stimmt zu. Die Tafeln seien ursprünglich als zusätzliche Hilfe für Menschen in Not gedacht. Das politische „Geplänkel“ um das neue Bürgergeld kritisiert er scharf. Das Hin und Her gehe auf Kosten der Bedürftigen. Gerade in der momentanen Krise fordert er in SWR1-Sonntagmorgen einen sozialen und politischen Schulterschluss, eine „soziale Zeitenwende“. „Wir müssen in dieser Krise zusammenstehen!“

Der Standpunkt von Miriam Staber