In der Corona-Pandemie haben Verschwörungserzählungen Aufwind bekommen. Auch die Impfung wird zum Teil in krude Theorien eingebettet.

Im Frühjahr 2020 haben die Demonstrationen des „Querdenken“- Bündnisses in Stuttgart begonnen. Die Anhänger*innen sind mit den Corona-Maßnahmen nicht einverstanden. Sie kritisieren, dass die getroffenen Maßnahmen ihre Grundrechte beschneiden. Unter die Demonstrierenden haben sich zunehmend Rechtsextreme wie auch Anhänger*innen von Verschwörungserzählungen gemischt. Protestiert wird auch gegen eine angebliche „Zwangsimpfung“. Das kann einen negativen Einfluss auf die Impfbereitschaft von Menschen haben, die Verschwörungstheorien vielleicht insgesamt ablehnen, aber dennoch Teile davon unbewusst in ihre Skepsis einbauen.

Die aktuellen Verschwörungserzählungen

Für die einen wurde das Corona-Virus mit Absicht in die Welt gesetzt. Sie behaupten, dass die Bill & Melinda Gates-Stiftung dahinterstecke, die sich für die Entwicklung von Impfstoffen einsetzt. Die Anhänger*innen dieser Verschwörungserzählung sind der Überzeugung, dass die Menschheit mittels der Impfung dezimiert und kontrolliert werden soll. Andere haben antisemitische Ideen von einer jüdisch geprägten US-amerikanischen Börsenelite, der „Hochfinanz“. Sie wolle die einfachen Menschen beherrschen und eine neue Weltordnung aufbauen. Wieder andere sympathisieren mit der QAnon-Bewegung, die in den USA verbreiteter ist als in Deutschland. Ihre Anhänger*innen glauben an eine geheime sadistische Elite, die Kinder entführt, um sich mit ihrem Blut zu verjüngen. Auch in den Kanälen von „Querdenken“ wurden schon Videos der „QAnon“-Bewegung verbreitet. Diese Verschwörungserzählungen kommen in sämtlichen Gesellschaftsschichten vor.

Anhänger der rechten "QAnon"-Bewegung bei einer Pro-Trump-Demonstration dpa Bildfunk Picture Alliance

Gefahr für die Gesellschaft

„Verschwörungserzählungen sind brandgefährlich“, sagt Hans-Ulrich Probst, Populismus- und Extremismus-Referent der Evangelischen Landeskirche Württemberg. Sie verhinderten, dass Menschen auf Grundlage von sachlichen Argumenten debattieren und politische Entscheidungen treffen. Verschwörungserzählungen basierten auf „Fake News, auf Lügenerzählungen“, betont Probst, sie würden auch Gewalt legitimieren und Menschen dazu bringen, Gewalt konkret anzuwenden.

Sind gläubige Menschen anfälliger?

Eine aktuelle Studie der Universität Münster hat den Zusammenhang von individueller Religiosität und dem Glauben an Verschwörungsmythen untersucht. In einem Wissenschaftsbeitrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) erläutern Carolin Hillenbrand und Detlef Pollack vom Exzellenzcluster „Religion und Politik“, dass gläubige Menschen nicht generell anfälliger für Verschwörungserzählungen sind. Eine höhere Neigung dazu haben sie jedoch bei Personen nachgewiesen, die ihre Religion als einzig akzeptabel betrachten und wissenschaftliche Erkenntnisse in Frage stellen. Die Einbindung in eine religiöse Gemeinschaft schützt aber offensichtlich vor Verschwörungsideologien. Die Zugehörigkeit zur katholischen oder zur evangelischen Kirche scheint die Abwehr gegenüber Verschwörungserzählungen zu stärken, so die Wissenschaftler*innen. Auch die befragten Muslim*innen seien gut davor gefeit.

