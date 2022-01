Armut in Deutschland

Gut 16 Prozent und somit über 13 Millionen der deutschen Bevölkerung gelten als arm. Eine traurige Bilanz und ein neuer Rekordwert in Coronazeiten. Ein Trend, der ununterbrochen steigt.

Die Armutsquote stieg weiter an, obwohl rund vier Fünftel der Bevölkerung in 2020 nicht von corona-bedingten Einkommensverlusten betroffen waren, nämlich Rentnerinnen und Rentner, Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes. Insbesondere das Kurzarbeitergeld, aber auch das Arbeitslosengeld bewahrten viele Menschen in dieser Krise ganz offensichtlich vor dem Fall in die Einkommensarmut, so der Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtverbandes. Dem Bericht zufolge sind insbesondere die Erwerbstätigen die Einkommensverlierer der Corona-Krise - vor allem die Selbstständigen. Andere lebten als Niedrigeinkommensbeziehende oder ALG II-Bezieher*innen ohnehin bereits unter der Armutsschwelle. In Deutschland am meisten von Armut betroffen, sind nach wie vor Haushalte mit drei oder mehr Kindern sowie Alleinerziehende. Erwerbslose und Menschen mit niedrigen Bildungsabschlüssen sind ebenfalls überproportional betroffen. Das Gleiche gilt für Menschen mit ausländischen Wurzeln und ohne deutsche Staatsangehörigkeit.

Wer arm ist, bleibt arm

Die Coronakrise habe die grundlegenden Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, nochmal mehr offengelegt und zum Teil auch verstärkt, so BEATRIX VOGT-WUCHTER Vorständin Einrichtungen des Diakonischen Werks Baden. Von den Auswirkungen der Coronapandemie waren besonders arme Menschen betroffen. Soziale Ungleichheiten sind größtenteils verschärft worden. „Man denke an Kinder aus einkommensschwächeren Familien, die ja zumindest zum ersten Lockdown ohne Ausrüstung für Homeschooling dastanden. „Man denke an schwächere Familien, die keinen Zugang zu ärztlichen Strukturen haben. Solche Ungleichheiten wurden nochmal verschärft und offengelegt“, so Vogt-Wuchter. Schuldnerberatungsstellen schafften es nicht mehr, alle zu beraten. Es fehlen flächendeckende Strukturen. Arbeitsämter und andere Anlaufstellen waren oftmals geschlossen oder nur durch Online-Zugänge zu erreichen. So wurden Menschen, die solche Zugänge nicht haben, noch mehr ausgeschlossen. Doch wer gilt in Deutschland als arm?

Drei Euro mehr in 2022 für Hartz IV - Bezieher

Wer arm ist, bleibt arm. Dieser Trend hat sich verfestigt. Denn die Erhöhung der Regelsätze für Empfänger von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe sowie Grundsicherung liegt deutlich unter der aktuellen Inflationsrate von über 5 Prozent. Dazu kommen steigende Mieten, höhere Lebensmittelpreise und explodierende Energiekosten. Das trifft hauptsächlich einkommensschwache Familien. Deshalb fordern Wohlfahrtsverbände seit langem staatliche Hilfen bei Strom- und Heizkosten. Der Bund will nachbessern und stellt Bezieher und Bezieherinnen von Wohngeld im Sommer einen einmaligen erhöhten Zuschuss zu den Heizkosten in Aussicht. Der Gesetzesentwurf soll am 26. Januar vom Bundeskabinett beschlossen werden.

Diakonie Baden fordert die Fortschreibung des Armuts- und Reichtumsberichts

Nur so könnten längerfristige Entwicklungen genau betrachtet werden, so Vogt-Wuchter. „Es wäre jetzt ja gerade interessant mal zu analysieren, wie hat sich die sogenannte Flüchtlingskrise 2015 auf Armutsfragen, wie auf die Coronakrise ausgewirkt? Dazu brauchen wir das langfristige Monitoring und nicht nur das kurzfristige, das die Landesregierung präferiert“. Um Armutsbekämpfung und Armutsprävention sinnvoll betreiben zu können, müssen flächendeckende Netze und Strukturen geschaffen werden.