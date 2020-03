Menschen aus Griechenland und Spanien - das ist in unserem Land eine Selbstverständlichkeit. Viele sind hier, weil es in den 50er und 60er Jahren die sogenannten Anwerbeabkommen gab. Wir haben ein paar dieser Menschen mit spanischen und griechischen Wurzeln getroffen.

Wir haben Menschen mit griechischem und spanischem Migrationshintergrund gefragt: Was gehört zu eurem Leben unbedingt dazu, was drückt eure beiden Seiten aus? Was stiftet Heimat? Für die eine ist es eine Ikone, die die Herkunft symbolisiert. Für den anderen ist es das das VFB-Ticket, das mit dem Leben in Deutschland zusammenhängt.

60 Jahre Anwerbeabkommen Mein kleines Stückchen Heimat Schlüsselbund und Oregano - Maria Tramountani, 29 Jahre, Referentin beim Landesjugendring Baden-Württemberg, in Stuttgart geboren, wo sie auch lebt. Ihre Großeltern kamen in den sechziger Jahren nach Deutschland: "Der Schlüsselbund steht für Deutschland, für das Gefühl, nach Hause zu kommen. Mein Schlüsselbund repräsentiert das: mit dem Schlüssel meines Elternhauses, in dem ich aufgewachsen bin, dem meiner allerersten eigener Wohnung als Studentin in Heidelberg, dem der ersten Wohnung mit meinem Mann. Aber auch der Büroschlüssel und der des Theaters, in dem ich mit meiner Theatergruppe probe. Die Summe dieser Orte ist meine Heimat. Oregano verbinde ich mit Griechenland, mit der Insel Samothraki, der Heimat meines Vaters. In den Sommern dort ist die Familie auf den Berg gefahren und hat zwischen wilden Ziegen und trockenem Gras Oreganozweige gesammelt. Immer, wenn ich koche, stecke ich meine Nase in die Dose und atme den Geruch tief ein. Es riecht nach Sehnsucht und nach Vertrautheit." SWR Bild in Detailansicht öffnen Ikone und Kochbuch - Christina Tramountani, 56 Jahre, Erzieherin, geboren in Deutschland geboren, kam als Baby nach Griechenland und mit fünf wieder nach Deutschland zu ihren Eltern, lebt mit ihrem Mann in Remseck: "Mit Deutschland verbinde ich das Kochbuch: In der Schule hatten wir das Fach Hauswirtschaft, wo wir unter anderem auch gekocht haben. Hier habe ich die deutsche Küche kennen und lieben gelernt. Selbstgemachte Spätzle, selbstgemachten Pudding oder Quarkspeisen, schwäbische Plätzchen - all das kannten meine Eltern nicht. Ich habe es zu Hause dann nachgekocht. Die Ikone steht für mich für Griechenland: Durch die griechisch- orthodoxe Kirche fand ich zu meinen Wurzeln zurück. Das griechische Umfeld, Feste mit griechischer Musik und Tanz, byzantinische Gesänge in der Kirche, brachten mich wieder näher zu den Menschen und zur griechischen Kultur." SWR Bild in Detailansicht öffnen Sombrero cordobes und grobe Bratwurst - Miguel de Mingo García, 53 Jahre, geboren in Mannheim wo er auch lebt, Beruf Sachbearbeiter; seine Eltern sind 1962 aus Madrid nach Deutschland als Gastarbeiter gekommen: "Der "sombrero cordobes" (spanischer Hut aus Córdoba) symbolisiert für mich den spanischen Gesang und die Eleganz des spanischen Tanzes. Der Flamenco und die spanische Musik waren bei uns zu Hause in der Familie immer präsent. Die "grobe Bratwurst" ist eine meiner deutschen Lieblingsspeisen. In meiner Familie haben wir von Anfang an die deutsche Kultur gelebt." SWR Bild in Detailansicht öffnen Fächer und Bierkrug - Teresa Muñoz Mera, 53 Jahre, Sachbearbeiterin, geboren in Mannheim, wo sie auch lebt. Ihre Eltern kamen 1963 aus Spanien nach Deutschland; 2019 gingen sie wieder dorthin: "Der Fächer ist für mich das Symbol der spanischen Tradition. Meine Oma ist nie ohne ihren Fächer aus dem Haus gegangen. Sie hat ihn ständig elegant auf- und zugeklappt. Der Bierkrug ist das Zeichen der deutschen "Genuss-Kultur". Ein frisch gezapftes Bier ist für mich etwas Wunderbares. In meiner Familie haben wir beide Kulturen intensiv gelebt." SWR Bild in Detailansicht öffnen Griechisches Schulbuch und Brezel - Ioanna Papadopoulou, 50 Jahre, Ministerialbeamtin/Juristin, in Heilbronn geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern kamen 1962 aus der Stadt Drama in Griechenland nach Deutschland. Sie haben dort in der Industrie bis zum Jahr 1999 gearbeitet und sind dann wieder nach Griechenland zurückgekehrt: "Ein griechisches Schulbuch: Damit habe ich in der griechischen Schule in Heilbronn schreiben und lesen gelernt. Was damals lästig und anstrengend war, ist heute ein wertvoller Schatz für mich. Ich verbinde Griechenland damit. Eine Brezel: Seit meiner Kindheit liebe nicht nur ich, sondern meine ganze griechische Familie Brezeln. Noch heute muss ich meiner inzwischen in Griechenland lebenden Mutter bei jedem Besuch Brezeln mitbringen. Mit dem Geruch und dem Geschmack verbinde ich Deutschland, verbinde ich Baden-Württemberg." SWR Bild in Detailansicht öffnen LP und Dauerkarte - Fotis Yfantis, 50 Jahre alt, Kundenberater in der Werbebranche, geboren in Esslingen, lebt in Stuttgart. Seine Mutter kam 1963 aus Drama nach Deutschland, sein Vater 1964 aus Karditsa: "Für meine griechische Seite zeige ich eine LP von Kostas Hatzis, einem griechischen Rom. Schon vor 60 Jahren sang er für Weltfrieden und Völkerverständigung. Mit griechischer Musik bin ich meiner Herkunft am nächsten. Für die deutsche Seite zeige ich die VfB-Stuttgart-Dauerkarte. Genauso gut könnte ich eine Konzert- oder Eintrittskarte für ein Museum zeigen. Für mich steht das für die vielen Möglichkeiten, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln, für eine vielfältige und offene Gesellschaft. Auch wenn zur Zeit nichts davon zur Verfügung steht: vielleicht merken wir dadurch deutlicher, was wir verlieren könnten, wenn wir nicht zusammenhalten, wenn wir uns bildlich gesprochen nur noch in unseren engen Räumlichkeiten bewegen, ohne über den Horizont hinaus schauen zu können." SWR Bild in Detailansicht öffnen Zwei Familienfotos - Jorge Castilla, 65 Jahre alt, von Beruf Bankkaufmann aber inzwischen Rentner, kam 1965 nach Deutschland mit seinen Eltern, die in einer Firma für medizinische Geräte arbeiteten. Seine Eltern leben wieder in Spanien: "Zwei Fotos stehen für mein Leben: Das eine zeigt meine Herkunftsfamilie in Spanien – die, die ich verließ. Das andere Foto zeigt meine Familie in Deutschland – die, die ich hier gegründet habe. " SWR Bild in Detailansicht öffnen Olivenöl und Bilder der Enkel - Katholiki Paraschaki, 70 Jahre alt, geboren auf Rhodos, kam am 8.11.1968 nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Sie pendelt zwischen Griechenland und Esslingen: "Olivenöl steht für mich für Griechenland. Mein Vater hat die Olivenbäume in den 60er Jahren gepflanzt und bis heute (seit über 20 Jahren) fliege ich jedes Jahr zur Olivenernte nach Rhodos. Die Bilder meiner Enkelkinder, stellvertretend auch für meine Kinder, stehen für Deutschland. Hier haben wir unsere Kinder großgezogen und die wiederum haben geheiratet und selbst Kinder bekommen." SWR Bild in Detailansicht öffnen Muscheln und Maultaschen - Dimitrios Lyristis, 61 Jahre alt, Energieanlagenelektroniker, er lebt in Esslingen, er kam 1970 mit seiner Mutter und seinen Geschwistern zum Vater, der bereits in Deutschland arbeitete: "Die Muscheln in der rechten Hand erinnern mich an das Meer, die Sonne und die alte Heimat meiner Kindheit. Die Maultaschen in der linken Hand verbinde ich mit Sich-Einheimisch-Fühlen, Angekommensein in der neuen Heimat und wenn es auch noch schmeckt, dann habe ich nichts falsch gemacht." SWR Bild in Detailansicht öffnen Botijo und Laptop... Herkunftswasser und Gegenwartsfluss. José F.A. Oliver, Schriftsteller, 1961 in Hausach im Schwarzwald geboren, wo er auch lebt und den Hausacher LeseLenz organisiert. Seine Eltern kamen aus Andalusien in den Schwarzwald. Für sein dichterisches Schreiben wurde er mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Statt eines Textes überließ er uns einen Auszug aus einem jüngst geschriebenen, bisher unveröffentlichten Essay: "Ach, Heimat: eines der schönsten der deutschen Sprache…„Heimat“. In aller Hilflosigkeit unheimlich heimisch. …Ist „Heimat“ ein Gütesiegel? Wenn ja, wer verleiht es? Eine erinnerte Schlittenfahrt? Ein Langholzlaster, ein Verw:orten? Oder das Amt des Totengräbers?" SWR Bild in Detailansicht öffnen Basilikum und Kaffeefilter - Anna Koktsidou, 58 Jahre, Redakteurin und Beauftragte für Vielfalt beim SWR, kam 1970 mit ihren Eltern aus Thessaloniki nach Ostfildern. Sie lebt in Stuttgart: "Das Basilikum - und zwar das feinblättrige - verbinde ich mit Griechenland. Er steht dort auf Fenstersimsen, Gehwegen, in Gärten, in Kirchhöfen. Diese typische Handbewegung, die jede*r in Griechenland macht, ist mir so vertraut: ein Basilikum streicheln, den Duft in der Innenfläche der Hand einfangen, daran schnuppern. Kindheit, sonnige Tage, Heimat. Mit dem Kaffeefilter verbinde ich Deutschland. Mit dem Neuen, das mir ebenfalls zur Heimat wurde. Ich war als kleines Kind schwer beeindruckt, als ich zum ersten Mal sah, wie Filterkaffee aufgebrüht wurde. Ich liebe dieses Ritual: Kaffee von Hand langsam aufbrühen, den Kaffeeduft in der Wohnung. Im Sommer trinke ich meinen Kaffee auf der Terrasse, das Basilikum in der Nähe – und füge die verschiedenen Düfte und damit meine beiden Seiten zusammen." SWR Bild in Detailansicht öffnen

Warum es Anwerbeabkommen gab

Warum gab es überhaupt Anwerbeabkommen? Die deutsche Wirtschaft war ab den fünfziger Jahren im Aufschwung - aber es fehlten Arbeitskräfte. Man fand sie im Süden Europas, denn dort war die Arbeitslosigkeit hoch. So schloss Deutschland 1960 mit Spanien (am 29. März) und Griechenland (am 30. März) sogenannte Anwerbeabkommen. Vorbild dafür war das Abkommen das Deutschland bereits 1955 mit Italien geschlossen hatte.

Die Menschen wurden in den Fabriken, beim Straßen- und Bergbau oder in der Landwirtschaft benötigt. Sie sollten ein paar Jahre arbeiten und dann wieder gehen. Man dachte an ein rotierendes System – doch das funktionierte nur teilweise. Die Wirtschaft wollte die eingearbeiteten Kräfte nicht verlieren, die Aufenthalte wurden verlängert und verlängert.

Dauer 3:15 min Sendezeit 6:00 Uhr Sender SWR1 Jorge Castilla – ein Leben in Deutschland Am 29.März Jahr feiert das Deutsch-spanische Anwerbeabkommen sein 60-jähriges Bestehen. Mit diesem Abkommen holte Deutschland spanische Arbeitskräfte nach Deutschland, sogenannte „Gastarbeiter“. Jorge Castilla kam als kleiner Junge mit seinen Eltern nach Stuttgart und hat hier eine zweite Heimat gefunden. Cüneyt Özadali hat mit ihm über seine Erinnerungen gesprochen. Audio herunterladen (2,9 MB | MP3)

Ein dauerhaftes Provisorium

Aus den Baracken und Wohnheimen zogen die Männer und Frauen in Wohnungen und Häuser, sie heirateten, gründeten Familien oder holten die Angehörigen nach. Aus dem Provisorium wurde für viele ein ganzes Leben. 40% der Menschen mit griechischem Migrationshintergrund leben seit mehr als 30 Jahren in Deutschland, so die Statistik. Bei den Menschen aus Spanien ist es etwa ein Drittel.

Übrigens: außer mit Italien, Spanien und Griechenland schloss Deutschland auch weitere Anwerbeabkommen: es folgten die Türkei, Portugal, Jugoslawien – und, was viele gar nicht wissen, auch Marokko und Tunesien.

Dauer 2:51 min Sendezeit 6:00 Uhr Sender SWR1 Maria Tramountani und ihre Mutter - Zwei Generationen im Vergleich Griechisch – das ist in Baden-Württemberg eine Sprache, die oft gesprochen wird. Kein Wunder: hier leben fast 100 000 Menschen mit griechischen Wurzeln – eien sehr große Community. In Rheinland -Pfalz übrigens sind es rund zehntausend. Der Grund bei fast allen: das Anwerbeabkommen, das Deutschland mit Griechenland geschlossen hat. Ende März wird dieses Abkommen 60. Grund für uns – trotz Corona-Krise - zu fragen: wie geht es den Kindern und Enkelkindern der sogenannten Gastarbeiter? Die zweite Generation ist ja inzwischen selbst in die Jahre gekommen, hat hier Familie, erwachsene Kinder. Wie unterscheidet sich die jüngere Generation? Anna Koktsidou hat in Remseck bei Stuttgart Mutter und Tochter besucht – und festgestellt: diese beiden haben zumindest den gleichen Musikgeschmack. Audio herunterladen (2,5 MB | MP3)

Ein paar Zahlen 1973, Im Jahr des Anwerbestopps lebten rund 400 000 griechische und knapp 300 0000 spanische Angehörige in Deutschland. In den Jahren danach wurden es weniger, vor allem, weil sich auch die Lage in den Herkunftsländern immer mehr verbesserte. Doch nach 2010 nahm ihre Zahl aufgrund der Krise in diesen Ländern wieder zu. 2018 lebten bundesweit 470.000 Menschen mit griechischem Migrationshintergrund, und 215.000 Menschen mit spanischem. In Baden-Württemberg lebten 2018 fast 100 000 Menschen aus Griechenland – und mehr als 35 000 aus Spanien – für beide Gruppen ist es das Bundesland mit sehr großen Communities. In Rheinland-Pfalz sind es jeweils etwas weniger als zehntausend Menschen.

Podcast SWR Aktuell Mondial vom 04.03.2020: