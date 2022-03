Wie kann Kirche das Interesse der Jugend wecken?

In den nächsten 40 Jahren wird sich die Zahl der Kirchenmitglieder halbieren, das zeigt die letzte große Prognose aus Freiburg. Besonders stark ist der Austrittstrend bei jungen Erwachsenen. Was kann die Kirche dagegen tun?

Vor allem im Alter von 20 bis 24 Jahren treten junge Menschen aus der Kirche aus - häufig, wenn der erste Kirchensteuerbescheid ins Haus flattert, so die Wissenschaftler. Die Gründe seien vielfältig. Für die Kirchen und deren Ausrichtung ist die Situation existenziell. Sie wollen diesen Mitgliederschwund verhindern, aber wie? Über diese Frage diskutierten am Montag Vertreterinnen und Vertreter der kirchlichen Jugendarbeit auf einem digitalen Studientag an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg.

Miteinbezogen wurde auch die Gruppe, die es zu erreichen gilt: junge Kirchenmitglieder. Die Studierenden des Studiengangs Religions- und Gemeindepädagogik brachten sich mit Ideen und Vorschlägen aktiv in die Veranstaltung ein. So sollen neue Angebote entwickelt werden, die näher an den Bedürfnissen und Lebenswelten von jungen Menschen liegen.

200. Geburtstag der badischen Landeskirche: Gespräch mit Bischof Cornelius-Bundschuh

Wie geht es für sie mit der Kirche weiter? Für die badische Landeskirche, die jetzt ihren 200. Geburtstag feiert, ist das eine zentrale Fragestellung. Welche Bedeutung hat dieses Jubiläum für die Institution Kirche und ihre Mitglieder? Das fragen wir Jochen Cornelius-Bundschuh, den evangelischen Landesbischof.

Wo steht die Evangelische Kirche heute? Und wohin soll die Reise gehen? Die Gemeinden sollen noch stärker zusammenarbeiten, sagt der Bischof im Interview. In den letzten 200 Jahren sei deutlich geworden: Es brauche "eine Kirche, die nah an den Menschen und ihren Problemen" ist.

Bischof Cornelius-Bundschuh will junge Erwachsene mehr in die Kirchenarbeit einbinden: "Ich glaube, wir müssen auch ganz stark wegkommen von der Idee: Wir machen Angebote für ..., sondern, wir müssen bei den jungen Leuten überlegen, was wollen die? Können wir mit denen gemeinsam etwas entwickeln? Also da sehe ich schon sehr viele Perspektiven", sagt Cornelius-Bundschuh.

