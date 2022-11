Advent – eine Zeit mit interessanten Hintergründen

War der Advent ursprünglich eine Zeit der Buße und Enthaltsamkeit, stehen heute Geselligkeit und Konsum im Vordergrund. Der Heilige Nikolaus ist zum Weihnachtsmann geworden und Adventskalender unterschiedlicher Ausgestaltung versüßen das Warten aufs Christkind mit Überraschungen.

Der Begriff "Advent" kommt vom lateinischen "Adventus" was "Ankunft" bedeutet. Gemeint ist die Geburt Jesu von Nazareth, die am Weihnachtsfest gefeiert wird. Die Adventszeit ist somit die Vorweihnachtszeit; sie umfasst die vier Wochen vor dem 25. Dezember.

Verkürzt seit dem Mittelalter

Von einer Adventszeit spricht man etwa seit dem vierten Jahrhundert. Ursprünglich begann sie am Sankt-Martins-Tag (11. November) und dauerte bis zum Fest der "Erscheinung des Herrn" (6. Januar). Die 40 Tage galten als Zeit der Buße und des Fastens. Ausgenommen davon waren die Wochenenden. Vom Mittelalter an begingen die mitteleuropäischen Christen allerdings immer öfter eine verkürzte, vierwöchige Adventszeit. Diese startete am vierten Sonntag vor Weihnachten, der übrigens gleichzeitig den Beginn des neuen Kirchenjahres markierte.

Auf dem Weg zum Fest des Lichtes

Einen Adventskranz gibt es seit 1839 - also seit genau 183 Jahren. Sein Erfinder war der protestantische Theologe und Erzieher Johann Hinrich Wiechern. Der Leiter eines Waisenhauses in Hamburg montierte auf ein Wagenrad 24 Kerzen – 20 kleine und vier große - und ließ vom 1. Dezember an jeden Tag eine anzünden. Auf diesem Weg wollte er den Kindern seines Heimes die Bedeutung der Vorweihnachtszeit spielerisch nahebringen: Von Tag zu Tag wird es ein wenig heller – bis am Fest des Lichtes und der Geburt Christi die ganze Wohnung erstrahlt. Mittlerweile ist der Adventskranz, den es anfangs nur in protestantischen Häusern gab, auch bei Katholiken zu finden. Und er hat nur noch vier Kerzen.

Jeden Tag ein Türchen öffnen

Kurz nach der Erfindung des Adventskranzes - etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts - gab es den ersten Adventskalender. Mit seinen 24 Türchen, hinter denen sich oft Süßigkeiten verstecken, will er vor allem Kindern die Vorweihnachtszeit erheitern und versüßen. Welch unterschiedliche Arten es gibt, kann man bis zum 8.Januar 2023 in der Ausstellung "Adventskalender in Europa" im Waldkircher Elztalmuseum sehen. 250 Exponate umfasst sie und veranschaulicht unter anderem, wie die Adventskalender nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik prachtvoller wurden, während sie in der DDR nur mit staatlicher Genehmigung und in kirchlichem Umfeld verkauft werden durften. Wie groß Adventskalender werden können, zeigen übrigens die Innenstädte von Bernkastel-Kues (RP) und Gengenbach (BW). Doch wurden ganze Häuserfassaden zu Adventskalendern umgestaltet.

Der Nikolaus wird zum Weihnachtsmann

Einen festen Platz in der Adventszeit hat das Fest des Heiligen Nikolaus am 6. Dezember. Nikolaus war während des 3. Jahrhunderts Bischof in Myra (heute: Demre) an der türkischen Mittelmeerküste. Legendär ist seine Sorge für Arme und Notleidende, weshalb Kinder heute am Vorabend seines Namenfestes einen Stiefel oder einen Teller aufstellen, der am nächsten Morgen mit Nüssen, Obst und Süßigkeiten gefüllt ist. Im Laufe des 20. Jahrhundert ist der Heilige Nikolaus immer mehr zum sogenannten Weihnachtsmann geworden, der eigentlich eine Erfindung des Coca-Cola-Konzerns in den USA ist: Statt einer Mitra trägt er seine rote Zipfelmütze. Und statt mit dem Bischofsstab in der Hand zu laufen, reitet er auf einem Rentier mit Namen Rudolph – ein Zeichen, dass mittlerweile statt Besinnung immer öfter der Konsum die Adventszeit bestimmt.

Adveniat und Brot für die Welt

Klassisch christlich sind die Spendenaktionen der beiden großen Kirchen in Deutschland. Pünktlich zum ersten Adventssonntag erinnern die Hilfswerke "Adveniat" (katholisch) und "Brot für die Welt" (evangelisch) daran, dass der Reichtum auf der Erde ungleich verteilt ist. Gleichzeitig erinnern sie daran, dass Weihnachten als Fest des Schenkens eine gute Gelegenheit ist, einen Beitrag für mehr soziale Ausgeglichenheit zu leisten. Die bundesweite Eröffnung der Fastenaktion "Adveniat" findet dieses Jahr in Trier statt. "Brot für die Welt" startet in Oldenburg.

