Iran-Proteste: Gegen unheilige Verbindung von Politik und Islam

Im Iran protestieren viele Menschen gegen das Mullah-Regime. Weltweit und in Deutschland gibt es zahlreiche Solidaritätskundgebungen. Der Widerstand hat eine neue Dimension erreicht.

"Frau-Leben-Freiheit", rufen die Demonstranten in der Stuttgarter Innenstadt. Seit dem Tod von Mahsa Amini Mitte September kommen jede Woche mehrere Hundert zusammen und zeigen Solidarität mit den Menschen im Iran. Viele haben Verwandte im Iran und machen sich Sorgen um sie.

Naiges, eine junge Frau mit pink geschminkten Lippen, berichtet vom Schicksal ihrer kleinen Schwester. Sie sei auf einer Demo in Teheran verhaftet worden, weil sie Freiheit gefordert habe. "Ich versuche irgendwie, dass die auch hören, sie sind nicht allein. Wir können nichts machen, aber wir können die Stimme von ihnen hier sein."

Anderes als bei früheren Protesten

Seit über einem Monat gehen im Iran Menschen Tag für Tag auf die Straße und riskieren dabei ihr Leben. Täglich werden Demonstranten verhaftet oder sterben in den Gefängnissen. Die Protestbewegung in diesem Herbst ist nicht die erste, auch 2019 und 2009 wurde im Iran demonstriert. Und doch sei es diesmal anders. Schülerinnen, Studierende oder Arbeiter – die Unterstützung für die Proteste sei enorm, erklärt die Stuttgarter Demonstrantin Shabu: "Die Leute im Iran sind alle eine Stimme. Sie sind alle mit den Frauen, das ist sehr gut."

Deutliche Unterschiede zu früheren Protesten gegen das Mullah-Regime sieht auch der frühere ARD-Korrespondent für den Iran, SWR-Redakteur Ulrich Pick: "Es gibt Demonstrationen in allen 31 Provinzen des Landes. Das gab es bislang noch nicht. Es machen alle sozialen Schichten mit. Es gab beispielsweise auch im armen Süden Teherans Proteste, wo eigentlich Anhänger des Regimes wohnen. Und alle Ethnien machen mit, also nicht nur Perser oder Kurden - Mahsa Amini war Kurdin - sondern auch Belutschen, Türken und Araber." Das habe es noch nie gegeben, sagt Ulrich Pick.

Die Demonstranten in Stuttgart singen "Bella Ciao, Bella Ciao", viele schwenken grün-weiß-rote iranische Flaggen. Sadegh Khodaei ist einer der Organisatoren. Er lebt mit seiner Familie in Ludwigsburg. Bei den Protesten gehe es längst nicht mehr nur um den Hijab - die verordnete Kopfbedeckung, sagt er. Es gehe um Menschenrechte und um ein freies Leben für die Iranerinnen und Iraner. "Sie können nicht frei denken, sie können nicht frei ein normales Buch lesen. Die Frauen konnten nicht Fahrrad fahren, weil alles verboten ist, konnten nicht ohne Hijab auf die Straße gehen."

Mögliche Folgen eines Sturzes des Mullah-Regimes

Nach Einschätzung von Ulrich Pick hätte der Sturz des Mullah-Regimes weitreichende politische Folgen. "Ich denke, die Frage des politischen Islams wird aufgeworfen. Iran war 1979 sozusagen Vorbild, Türöffner für die ganze islamistische Bewegung. Davon haben viele gerade auch in arabischen Ländern profitiert." Pick erinnert an 1990 in Algerien. Damals wurde der Slogan laut, der Islam sei die Lösung. Mit einem Sturz der Mullahs würden Diskussionen um die Frage, "Was kann man politisch mit dem Islam anfangen? Ist er nicht letztendlich repressiv?", lauter werden.

»Auch wenn das Regime oder die Regierung nicht in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten gestürzt wird, der Iran wird nie wieder dieselbe Gesellschaft wie vor einem Monat sein.«

Endet die Herrschaft der Mullahs bald?

Experte Ulrich Pick wagt keine Prognose zur Lebensdauer des Regimes. "Wir müssen natürlich im Auge behalten, dass das Regime wichtige Faktoren auf seiner Seite hat", erklärt Pick und nennt einige wichtige Faktoren. "Das ist zum einen das Geld. Zweitens die Waffen und drittens ganz brutale Mitläufer." Als einen Nachteil sieht Ulrich Pick, dass die Protestbewegung niemanden an ihrer Spitze habe. "Das heißt also, wenn das Regime fällt, weiß man nicht, wer an seine Stelle tritt."

