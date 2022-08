Erinnerungsstücke sind Lebensbegleiter

Was bedeuten uns Erinnerungsstücke? Warum bewahren wir sie ein Leben lang auf und was geben sie uns? SWR 1 Hörer haben uns erzählt, welche Gegenstände ihre Erinnerung beflügeln und warum sie ihnen Kraft, Halt und Lebensmut schenken.

Ein kleiner verrußter Kaffeelöffel, eine alte Hundeleine, eine Halskette mit einem Kreuz oder ein paar Tomatensamen – Erinnerungsstücke sind keine toten Gegenstände. Sie verbinden uns mit geliebten Menschen, schönen Momenten oder überstandenen Krisen.

Erinnerungsstücke sind ein „autobiografisches Souvenir“

Erinnerungsstücke haben meist kaum materiellen Wert, ihre Geschichten sind aber eng verstrickt mit unserem Leben. Sie geben uns Halt, machen uns glücklich, lassen uns träumen, nachdenken oder Kraft schöpfen. Mit ihnen erspüren wir heitere und ernste Familiengeschichten, finden Trauernde Frieden oder sie geben Schicksalsgebeutelten Halt.

"Wir können uns den Gegenstand anschauen, wir können den Gegenstand in die Hand nehmen, manchmal sind es vielleicht auch noch Gerüche, die an dem Gegenstand hängen. Dadurch sind das einfach super Auslöser für sehr vielfältige und sehr emotionale Erinnerungen."

Erinnerungsstücke helfen Verluste zu verkraften

privates Foto

„Dieser Kaffeelöffel ist das einzige, was mein Mann und ich retten konnten. Am 24.12.2002 brannte unser neu gebautes Haus ab, durch einen technischen Defekt“, erzählt Christiane Porsch. Die 45-jährige und ihr Ehemann verloren von einem Tag auf den anderen ihr neu gebautes Haus im rheinland-pfälzischen St. Katharinen und ihre gesamte Ersteinrichtung. Seit diesem Unglück bewahrt die gelernte Einzelhandelskauffrau den Kaffeelöffel auf, denn er erinnere sie immer daran, dass man auch das schlimmste Unglück überstehen kann. Heute gebe ihr das Erinnerungsstück Halt in neuen Lebenskrisen.

privates Foto F. Labro

Ein paar Tomatensamen hat Sylvia Labro aus dem Urlaub in der Provence mitgebracht und eingepflanzt. Jedes Jahr ziehen sie und ihr Ehemann aus den neu entstehenden Samen große Stauden fruchtiger und saftiger Tomaten. Für die 65-jährige und ihren Ehemann ist das rote Gemüse nicht nur kulinarischer Genuß sondern Erinnerung an eine unbeschwerte und glückliche Zeit, in der sie noch nach Frankreich reisen konnten. Seit einigen Jahren sei das aufgrund einer Erkrankung nicht mehr möglich, erzählt Sylvia Labro, doch mit dem aromatischen Duft und dem frischen Geschmack der Tomaten fühle sie sich wieder in die Provence zurückversetzt.

Erinnerungsstücke als Trauerbegleiter und Mutmacher

Auch im Trauerprozess um die geliebten Eltern, Großeltern oder Lebenspartner können Erinnerungsstücke eine große Stütze sein. Damit verbundene Rituale und Verhaltensweisen helfen dabei, den Todesfall besser zu verarbeiten. Matthias Pflugradt trägt jeden Tag, die von seinem geliebten Onkel geerbte Halskette mit einem Kreuz als Anhänger um den Hals. Das gebe ihm Kraft und Halt, sagt er, und erinnere ihn an die Charakterstärke und den tiefen Glauben seines Onkels, der Missionar gewesen war.

privates Foto

Für viele Menschen ist auch der Verlust eines geliebten Tieres sehr schmerzhaft. Kirsten Katz hat eine alte Leine und ein altes Stofftier ihres verstorbenen Tibet-Terriers in einer kleinen Kiste aufbewahrt. Die Erinnerungsstücke an ihre Hündin Na-Thaya, die über 16 Jahre alt wurde, mildern die Trauer, sagt die 63-jährige Schorndorfer Stadträtin, und so bleibe ihre geliebte Hündin immer Teil ihres Lebens.

Der Standpunkt von Mark Kleber