Zu gut integriert - Aramäer in Deutschland

Jesus von Nazareth hat Aramäisch gesprochen. Diese Sprache sprechen auch heute noch Christen in der Türkei, Syrien und dem Nordirak. Viele von ihnen sind mittlerweile nach Mitteleuropa geflohen, weshalb die Uni Heidelberg jetzt eine Forschungsstelle für aramäische Studien eingeführt hat.

Das Neue Testament ist zwar in Alt-Griechisch verfasst, Jesus von Nazareth aber, so sagt es die Forschung, hat Aramäisch gesprochen. Das Aramäische zählt - wie Hebräisch und Arabisch - zu den semitischen Sprachen, und wird heute noch in Teilen der Türkei, Syriens sowie des Nordiraks gesprochen. Lebendig gehalten wird es von Teilen der dort lebenden christlichen Minderheit.

„Christliche Minderheit unter Druck“

Zeki Bilgic entstammt dieser christlichen Minderheit. Er kommt aus der Gegend um die Stadt Mardin in der Südosttürkei. Dieses Gebiet wird „Tur Abdin“ genannt - das heißt übersetzt „Berg der Knechte Gottes“. Im Tur Abdin stehen einige der ältesten christlichen Klöster weltweit – so beispielsweise das bereits im Jahr 397 gegründete Kloster Mor Gabriel. Zeki Bilgic, dessen Muttersprache das Aramäische ist, wanderte 1990 mit seinen Eltern nach Deutschland aus. Denn die angestammte christliche Minderheit in der Türkei sieht sich immer wieder Druck ausgesetzt.

Nicht integriert, sondern assimiliert

Heute ist der gelernte Linguist wissenschaftlicher Mitarbeiter der „Forschungsstelle für aramäische Studien“, die jetzt an der Uni Heidelberg eröffnet worden ist. Der Wissenschaftler bedauert, dass viele junge orientalische Christen, die im Laufe der letzten Jahre nach Deutschland gekommen sind, das Aramäische kaum noch beherrschen. Sie hätten sich hier nicht nur integriert, sondern sogar assimiliert, also oft sogar ihre kulturellen Wurzeln abgelegt.

Ziel der neuen Forschungsstelle für Aramäische Studien in Heidelberg sei es, dieses kulturelle Erbe zu erforschen und zu erhalten. Während sich in Deutschland schon seit Jahrzehnten Institute mit der aramäischen Sprache beschäftigen, hat bisher kaum jemand die Gruppe der Aramäer soziologisch untersucht oder sich mit ihrer Literatur und Philosophie beschäftigt, sagt Zeki Bilgic. Nach Möglichkeit sollen auch Sprachlehrer ausgebildet werden. Denn die zweite Generation der nach Deutschland geflüchteten Aramäer beherrscht die Sprache oft nicht mehr. Zu Hause werde Deutsch gesprochen, so Bilgic.

Viele Aramäer in Deutschland haben studiert. Hingegen bezeichnet er die Situation der Christen im Orient – besonders der aramäisch-sprechenden Gemeinden – als sehr schwierig. „Es gibt Armut und es gibt keine Perspektive“.

Aramäische Sprache – syrischer Ritus

Die aramäische Sprache wird vor allem in Kirchen gesprochen, die den syrischen Ritus pflegen – einer anderen Art, den Gottesdienst zu feiern. Hierzu zählen die syrisch-orthodoxe Kirche und die syrisch-katholische Kirche ebenso wie die Assyrische Kirche des Ostens, die Alte Kirche des Ostens und die chaldäische-katholische Kirche. Hinzu kommen die Maroniten. Mittlerweile sind von fast all diesen Kirchen auch Ableger in Deutschland zu finden. Insgesamt leben in Deutschland nach Auskunft von Zeki Bilgic rund 150.000 Menschen, die aramäischer Herkunft sind.

Der Priester darf verheiratet sein

So gibt es in Stuttgart wie in Mainz chaldäisch-katholische Gemeinden. Awakem Isleiwa ist der neue Pfarrer in Mainz. Er erklärt, dass seine Kirche ursprünglich von der Assyrischen Kirchen des Ostens abstammt, sich aber im 16. Jahrhundert dem Papst anschloss. Deshalb gehört die chaldäische Kirche heute zur römischen Weltkirche. Im Gegensatz zu seinen römisch-katholischen Amtsbrüdern ist Awakem Isleiwa aber verheiratet. Denn dies gehört zur Tradition der aramäisch-sprechenden Chaldäer.