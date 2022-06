Weltflüchtlinstag

Die Themen:

Angemessener Umgang - Das Bild der sogenannten "Judensau" an der Ritterstiftskirche in Bad Wimpfen / Gespräch mit Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter des Rates der EKD zum anstehenden BGH-Urteil über das "Judensau"-Relief in Wittenberg / Gespräch mit Johann Hinrich Claussen zum Umgang von EKD und ÖRK mit der russisch-orthodoxen Delegation bei der Vollversammlung des Weltkirchenrats / Vorreiterprojekt in BW - Therapiehunde für Straffällige / Standpunkt: Lindner und das Zombie-Thema Atomstrom / 5 Jahren liberale Moschee in Berlin / Überraschend frisch - Weinprobe mit Alttestamentarischen Wein

