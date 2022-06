Dranlassen oder entfernen? - Vor dem BGH-Urteil zur sogenannten Wittenberger "Judensau"

Schweine gelten im Judentum als unrein. Umso bösartiger sind mittelalterliche Darstellungen der sogenannten "Judensau" an Kirchengebäuden. Die umstrittenste Schmähskulptur ist die in Wittenberg. Ein jüdischer Kläger versucht seit Jahren gerichtlich durchzusetzen, dass sie entfernt wird. Am Dienstag will der Bundesgerichtshof darüber entscheiden.

Das Relief an der Wittenberger Stadtkirche, wo einst Martin Luther predigte, zeigt eine Sau, an deren Zitzen Juden saugen. Ein Rabbiner hebt ihren Schwanz und schaut der Sau ins Hinterteil. Der jüdische Kläger Michael Düllmann empfindet das Relief als Beleidigung für alle Juden und kämpft seit 2018 für seine Entfernung.

Michael Düllmann kämpft seit 2018 für die Entfernung der Schmähskulptur dpa Bildfunk Picture Alliance

Die Wittenberger Kirchengemeinde dagegen argumentiert, die Distanzierung von der Aussage der "Judensau" sei auf Infotafeln klar erkennbar. Die Skulptur solle an Ort und Stelle bleiben, um Gedenken und Erinnerung möglich zu machen. Der Bundesgerichtshof muss nun entscheiden, ob die Skulptur in Wittenberg dran bleibt oder entfernt wird.

Auseinandersetzung mit Judenfeindlichkeit

Der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Johann Hinrich Claussen, hat Verständnis für den Wunsch, die Skulptur abzunehmen. Gleichzeitig sei es zu kurzgefasst, auf das BGH-Urteil zu warten und die Diskussion dann zu beenden.

"Ich finde es viel wichtiger, dass wir uns selbst mit dieser Schmähskulptur befassen und versuchen, einen eigenen Zugang und Umgang damit zu erarbeiten."

Die Auseinandersetzung mit Antisemitismus und judenfeindlichen Traditionen im Protestantismus sei eine bleibende Aufgabe, so der EKD-Kulturbeauftragte. Den Vorschlag, das Schmährelief ins Museum zu tun, sieht er skeptisch, "weil ich da die Befürchtung hätte, dann ist es aus den Augen und aus dem Sinn".

Sollte die Skulptur entfernt werden, stellt sich für Kulturbeauftragten Claussen zudem die Frage, was mit der leeren Stelle passiere: "Lässt man ein Loch und inszeniert es? Oder macht man die Stelle wieder schön?"

Schmähreliefs an rund 50 Kirchengebäuden

Mit dieser Frage müssen sich auch andere Kirchengemeinden befassen. Denn die sogenannte "Judensau" in Wittenberg ist bei weitem nicht die einzige. Im deutschsprachigen Raum sind rund 50 antijüdische Darstellungen an Kirchengebäuden bekannt. In Rheinland-Pfalz sind es mit Ahrweiler und Bacherach zwei, in Baden-Württemberg eine: und zwar ein Wasserspeier an der Ritterstiftskirche Sankt Peter in Bad Wimpfen.

Der Wasserspeier wurde vor rund 750 Jahren angebracht und gilt weltweit als eine der ältesten Schmähplastiken ihrer Art. Erst in den letzten beiden Jahrzehnten ist das Bewusstsein über die Problematik der Schmähplastik gewachsen. In Bad Wimpfen will man die Skulptur als Zeitzeugnis an der Kirche lassen. Eine Erklärtafel soll zur Auseinandersetzung mit Antisemitismus anregen.

Vorbildlicher Umgang in Bad Wimpfen

Den Umgang dort sieht Zentralratspräsident Josef Schuster laut Deutscher Presse-Agentur als gelungenes Beispiel, wie auch die Wittenberger Stadtkirche agieren sollte. "Die antijudaistische Geschichte der Kirche lässt sich nicht ungeschehen machen", so Schuster. Daher sei die Anbringung einer Erklärtafel besser, als eine solche Schmähplastik einfach zu entfernen und damit zu verleugnen.

Der Standpunkt in SWR1 Sonntagmorgen von Werner Eckert