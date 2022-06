Hoffnungsfest Pfingsten

Mit Ostern und Weihnachten wissen die meisten etwas anzufangen. Auch, wenn sie selten in die Kirche gehen. Doch die Botschaft, die von Pfingsten ausgeht, ist oft gar nicht mehr bekannt. Gleichzeitig hat Pfingsten für gläubige Christen große Bedeutung und gilt als wichtiges Fest, das wie Weihnachten und Ostern mit zwei gesetzlichen Feiertagen gewürdigt wird.

Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Aber was heißt das? In der Bibel wird berichtet, wie einst Jerusalem voll war "mit Menschen aus aller Welt". Und als sich nach dem Tod Jesu dessen Anhänger nicht hinauswagten, soll der Heilige Geist erschienen sein. Er soll ihnen "die Kraft und die Sprache" verliehen haben, um in aller Welt die Frohe Botschaft zu verkünden. Sprachbarrieren waren wie weggeblasen. Bei dem Treffen der Jünger Jesu "sah man etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden von ihnen ließ sich eine Flammenzunge nieder", heißt es im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Auf die Pfingsterzählung des Neuen Testaments geht daher wohl auch die Redewendung "Feuer und Flamme sein" für "begeistert sein" zurück.

Das Pfingstwunder

Nach christlicher Überzeugung schenkt Gott seit Pfingsten seinen Geist nicht mehr einzelnen Auserwählten, sondern allen Gläubigen: "Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen", so die Überlieferung. Pfingsten wird auch als "Geburtsstunde der Kirche" verstanden.

Der Heilige Geist gilt als göttliche Kraft der Veränderung

Der Heilige Geist, so glauben Christinnen und Christen, ist Teil der göttlichen Dreieinigkeit: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn der Heilige Geist im Menschen wirkt, "begegnen wir damit dem lebendigen Gott selbst, der uns näher kommt, als wir denken", heißt es im lutherischen Erwachsenenkatechismus. Ein beliebtes Symbol für den Heiligen Geist ist die Taube. Die im Frühsommer liegende Feier ist auch ein Symbol für Kreativität und Neuanfang.

Die Natur erwacht - Eine Hummel fliegt zu einer blühenden Pfingstrose. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

"Der Fünfzigste" Der Name Pfingsten geht auf das griechische Wort "pentekoste" (der Fünfzigste) zurück, weil das Pfingstfest seit etwa Ende des vierten Jahrhunderts 50 Tage nach Ostern gefeiert wird. Im christlichen Kirchenkalender endet mit Pfingsten die österliche Festzeit. In diesem Jahr fällt Pfingsten auch mit dem jüdischen Schawuot zusammen. Am 5. Juni erinnern Juden an die Übergabe der Tora, an die Verkündung der Gebote durch Mose. Beide Feste hängen in den biblischen Berichten zusammen.

Pfingstritt-Prozession - Jedes Jahr nehmen mehrere Hundert Reiter daran teil. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Welche Pfingstbräuche gibt es?

Traditionen rund um Pfingsten haben oft mit der erwachenden Natur im Frühling zu tun. Pfingstgottesdienste finden oft im Freien statt, Kirchen werden mit jungem Grün geschmückt. Viele Menschen nutzen die Tage für eine Pfingstwanderung, mancherorts gibt es Prozessionen und Umritte. Früher wurde manchmal eine hölzerne Taube während des Gottesdienstes herabgelassen. In einigen Regionen sind Streiche in der Nacht von Pfingstsonntag auf -montag Tradition.

IMAGO IMAGO / YAY Images

Pfingsten - Licht sein für die Menschen

Seit Jahren schrumpft die Zahl der Mönche und Nonnen. Klöster in Deutschland müssen schließen, werden zusammengelegt. Besonders in kontemplativen Orden fehlt der Nachwuchs. Und doch fühlen sich immer wieder junge Menschen berufen, ihr Leben in den Dienst Gottes zu stellen, Licht sein für die Menschen - damit beschäftigt sich SWR 2 Glauben, am Pfingstmontag von 12.05 bis 12.30 Uhr "Ein Leben als Nonne oder Mönch – warum entscheiden sich junge Menschen für ein Leben im Kloster". Darin sagt Schwester Luzia vom Kloster Sießen im Landkreis Sigmaringen: "Das Licht Jesu Christi zu den Menschen zu bringen, ist mir wichtig. Auch als Blindenpädagogin."

Ein weiteres Thema in SWR1 Sonntagmorgen handelt vom Tankrabatt - dazu ein Kommentar von Michael Wegmer: