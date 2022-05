Lebensraum Kirchturm - Gute Aussicht für Eule, Dohle & Co.

Im Ostturm des Speyerer Kaiserdoms residiert eine Uhu-Familie. Sie hat vor kurzem Nachwuchs bekommen und die Babys sind zurzeit die Attraktion am Dom. Kirchtürme bieten aber auch vielen anderen Vogelarten Lebensräume an.

Im Februar hatte Mama Uhu drei Eier gelegt. Jetzt sind die Jungtiere so weit, dass sie ihre ersten Flugversuche gestartet haben. Aber die Bruchlandungen rund um den Dom bescherten dem Ornithologen Sven Ofer hektische Tage. "Da saßen die Babys dann ganz unbeholfen auf dem Boden und zusammengekauert. Die Krähen haben sie dann attackiert", erzählt Sven Ofer, der seit 17 Jahren als Vogelschutzbeauftragter für das Domkapitel ehrenamtlich tätig ist. Passanten, die den unbeholfenen Riesenbabys begegneten, riefen immer wieder die Polizei oder die Feuerwehr an.

Bruterfolg - Grund zur Freude

Mittlerweile können die Vögel zwar sicherer landen, aber Beute jagen, können sie noch nicht, sagt Sven Ofer. Sie werden von den Eltern gefüttert. "Die Bettellaute hört man dann abends und dann weiß man, wo der Jungvogel ist", sagt der Vogelexperte Ofer. Flügge wird der Nachwuchs erst in einigen Wochen. Dann werden sie bei den ersten Ausflügen, vor allem auch andere Kirchtürme in der Umgebung anfliegen, so Ofer. Der Uhu ist streng geschützt. In den 1960er Jahren war der Uhu in Deutschland nahezu ausgestorben. Inzwischen wird die Population auf etwa 3.000 Brutpaare geschätzt. Deswegen ist der Bruterfolg im Speyerer Dom ein besonderer Grund zur Freude.

Dohle, Turmfalke und Fledermäuse - Sie suchen ihre Nistplätze in Kirchtürmen picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Kirchen und NABU - gemeinsam für Artenschutz

Nicht nur der Uhu fühlt sich in Kirchtürmen wohl. Viele andere Vogelarten siedeln sich auch gerne in der Nähe des Menschen an, so der Naturschutzbund Deutschland (NABU): Dohlen, Fledermäuse, Turmfalken oder Schleiereulen nutzen Kirchtürme und andere Gebäude als Ersatz für natürliche Bruthöhlen in Felsen und Bäumen. Daher setzt sich der NABU mit der Aktion "Lebensraum Kirchturm" für die Sicherung von Nistplätzen bedrohter Arten ein. Die Aktion hat der NABU gemeinsam mit dem Beratungsausschuss für das Deutsche Glockenwesen im Jahr 2007 gestartet. Anlass war, dass der Turmfalke zum "Vogel des Jahres" gekürt wurde. Er ist wie kaum anderer auf die Nistmöglichkeiten in Kirchtürmen angewiesen, so der Naturschutzbund Deutschland.

Aktion "Lebensraum Kirchturm" Die Aktion „Lebensraum Kirchturm“ findet großen Anklang. Über 1.000 Kirchen wurden seit 2007 mit der gleichnamigen NABU-Plakette ausgezeichnet. In Baden-Württemberg sind es über 240 evangelische und katholische Kirchen und in Rheinland-Pfalz 75. Sie bieten somit vielen seltenen Vögeln einen Lebensraum an. Quelle: NABU

Ein Storchenpaar auf einem Kirchturm picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Eine illustre Wohngemeinschaft im Kirchturm

Viele Vögel wie der Weißstorch, der Haussperling, die Mehlschwalbe, der Mauersegler oder der Hausrotschwanz nutzen die Kirchtürme auch als Brutplätze. Der Hausrotschwanz, eigentlich ein Zugvogel, überwintert mittlerweile in Süddeutschland – eine Folge des Klimawandels, so der NABU. Die Städte werden immer wärmer und die Zugvögel verzichten auf ihre langen Reisen in andere Länder. So wächst auch diese Wohngemeinschaft durch Tiere, die sich in Deutschland immer mehr heimisch fühlen.