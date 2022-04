Alzheimer und Altersdemenz: Leben mit dem Vergessen

Rund 1,6 Millionen Menschen haben Demenz, und es werden immer mehr. Umso wichtiger sind gute Hilfsprojekte. Darauf macht die ökumenische "Woche für das Leben" aufmerksam.

Den Schlüssel verlegen, den Geburtstag einer Bekannten vergessen, und dann entfällt einem der Name der Nachbarin von schräg gegenüber - jeder kennt Situationen, in denen das eigene Gedächtnis kurz aussetzt. Für Menschen, die an Demenz erkrankt sind, ist das ein Dauerzustand.

Etwa 1,6 Millionen Menschen leben nach jüngsten epidemiologischen Schätzungen mit Demenz, berichtet die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Jährlich treten demnach 300.000 neue Fälle auf. Eine Zahl, die aufgrund der demografischen Veränderungen steigen wird. Bis zum Jahr 2050 könnte sie sich in Deutschland auf 2,4 bis 2,8 Millionen Menschen erhöhen.

Lebensqualität trotz Demenz

Für jede einzelne Person sei die Diagnose ein belastendes Ereignis, sagt Günther Schwarz, Leiter der "Fachberatung Demenz" der Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart: "Viele Menschen verbinden mit einer Demenzerkrankung ja einen zunehmenden Abbau, eine Abhängigkeit und ein Nachlassen von Kompetenzen." Das sei zwar richtig, und doch könne Lebensqualität sehr lange erhalten werden, weshalb der Experte rät, "positiv in die Zukunft zu schauen und vor allem Möglichkeiten zu nutzen, das Leben zu gestalten und zu genießen, die bleibenden Fähigkeiten zu nutzen." Man solle sich von den negativen Assoziationen, die in unserer Gesellschaft von dieser Krankheit verbunden sind, nicht zu sehr leiten lassen.

Darauf wollen auch die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland in diesem Jahr mit der "Woche für das Leben" aufmerksam machen: "Jeder Mensch ist wertvoll und jeder Mensch hat seinen Wert – völlig unabhängig von seiner Gesundheit", betont Bischof Gebhard Fürst. Die "Woche für das Leben" steht unter dem Motto "Mittendrin. Leben mit Demenz" und beginnt am 30. April. Damit wollen die Kirchen die Menschen in den Blick nehmen, die mit der Krankheit leben - und Projekte vorstellen, die zur Verbesserung der Lebensqualität von Betroffenen und Angehörigen beitragen.

Stuttgart Bad Cannstatt: Demenzkranke in die Mitte des Gesellschaft

Menschen mit Demenz in die Mitte der Gesellschaft zu holen, ihnen und ihren Familien den Alltag zumindest ein bisschen zu erleichtern, das schaffe das von der Caritas koordinierte Projekt "Demenzfreundliches Bad Cannstatt" ganz besonders, so Bischof Gebhard Fürst. Gesellschaftliche Akteure, soziale Träger, das Bezirksamt, die Polizei und künftig auch Migrantenvertretungen arbeiten vernetzt mit dem gemeinsame Ziel, Menschen mit Demenz trägerübergreifend und praxisbezogen zu unterstützen.

Pilotprojekt der Polizei

Im vergangenen Jahr wurde die Polizei in Stuttgart Bad Cannstatt für den Umgang mit dementen Menschen geschult. 462 Einsätze mit an Demenz erkrankten Menschen zählt die Polizei Stuttgart für das Jahr 2021. Meist treffen sie dabei Menschen an, die hilflos und verwirrt sind, oder haben im Rahmen von Vermisstenfahndungen mit ihnen zu tun. Den erkrankten Menschen fehle die örtliche Orientierung sowie das eigene Gefahrenbewusstsein. „Insbesondere an kalten Tagen können sich desorientierte Menschen in diesen Situationen in Lebensgefahr bringen“, so Carsten Höfler, Leiter der Stuttgarter Schutzpolizei.

Im Rahmen von Schulungen sei den Kollegen und Kolleginnen Wissen vermittelt worden, um Einsätze mit an Demenz erkrankten Personen richtig einschätzen und besser handeln zu können.

Der Standpunkt in SWR1 Sonntagmorgen von Michael Herr