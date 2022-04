Eiersuche, Palmesel und Osterwasser – Osterbräuche in Deutschland (3)

Rund um das Osterfest haben sich im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Osterbräuche entwickelt. Sie sind ein Schmelztiegel aus heidnischen und christlichen Traditionen.

Passionszeit – Vorbereitung auf Ostern

Die Vorbereitung auf Ostern fängt schon in der Passionszeit an, in der viele Christen Süßigkeiten oder Alkohol fasten. Sie dauert 40 Tage, und zwar von Aschermittwoch bis Karsamstag. Den Höhepunkt der Passionszeit bildet die Karwoche, die Woche vor Ostern.

Palmwedel und Palmesel

Die Karwoche beginnt mit dem Palmsonntag. Er erinnert an den feierlichen Einzug Jesu in Jerusalem. Der Bibel nach ritt er dabei auf einem Esel, während seine Jünger und andere Anhänger Palmwedel auslegten, um ihn willkommen zu heißen.

Viele katholische Christen feiern diesen Tag mit einer Palmprozession. Zu Beginn werden Palmzweige oder Palmkätzchen vor dem Eingang der Kirche geweiht, bevor die Gemeindemitglieder mit den Zweigen in die Kirche einziehen. In manchen Familien gibt es am Palmsonntag auch eine volkstümliche Tradition: Wer als letzter aufsteht, ist für den Rest des Tages der Palmesel.

Die Karwoche - die heilige Woche

Den Höhepunkt der Karwoche bilden der Gründonnerstag als Tag des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern und Karfreitag, die Feier in Gedenken an den Tod Jesu. Der Begriff "Gründonnerstag" kommt vom Wort greinen (weinen). Das althochdeutsche Wort "Kara" bedeutet Klage und Kummer. Der Karfreitag ist in Deutschland ein Feiertag, außerdem gibt es ein allgemeines Tanzverbot.

Der Karsamstag gilt als Tag der Grabesruhe. Die Karwoche mündet schließlich in die Feier der Osternacht am Samstag. In vielen katholischen Gegenden wird sie mit einem Osterfeuer begangen. Auch Osterkerzen werden vielerorts angezündet.

Eier und Hasen zum Ostersonntag

Am Ostersonntag schließlich wird die Auferstehung von Jesus gefeiert. Die Geschichte wird von allen vier Evangelisten in der Bibel beschrieben. Sie erzählen, wie Jesu Jüngerinnen und Jünger am Ostermorgen das leere Grab entdecken und ihnen dort Engel erscheinen, die seine Auferstehung verkünden.

Als volkstümliche Symbole für Ostern haben sich vor allem der Hase und das Ei durchgesetzt. Es sind ursprünglich heidnische Traditionen, die mit dem Frühlingsbeginn zusammenhängen. Das Ei steht für Vollkommenheit und Fruchtbarkeit, in einigen Gegenden wird es aber auch christlich als Glocke gedeutet.

Ostern ist in vielen Familien ein richtiges Kinderfest, an dem der Osterhase Geschenke, Eier und Süßgkeiten versteckt. Außerdem gibt es das Eierditschen: Zwei Spieler stoßen ihre Eier mit der Spitze gegeneinander, derjenige mit dem heilgebliebenen Ei gewinnt. Eine andere Tradition, die nur noch in wenigen Gegenden wie etwa in der Lausitz begangen wird, ist das Osterwasser. Dafür schöpfen Frauen in der Nacht von Sonntag auf Montag Wasser aus einem Bach, um sich zu verjüngen.