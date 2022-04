Palmwedel, Esel und verhüllte Kreuze – Vorbereitung auf Ostern

Rund um das Osterfest haben sich im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Osterbräuche entwickelt. Dabei ist nicht nur das Osterfest an sich wichtig, sondern auch schon die Vorbereitung darauf.

Passionssonntag – der fünfte Fastensonntag

Mit dem fünften Fastensonntag zwei Wochen vor Ostern, beginnt in der katholischen Kirche die Passionszeit, die am Karsamstag endet. Er wird deswegen auch als Passionssonntag bezeichnet. Das ist ein wenig anders als bei den Protestanten, bei denen die Passionszeit 40 Tage dauert, von Aschermittwoch bis zum Karsamstag.

In vielen katholischen Kirchen werden an diesem Tag Kreuze und Jesusdarstellungen mit einem violetten Tuch verhüllt, die liturgische Farbe der Fastenzeit. Häufig wird die Osterkerze aus dem Altarraum entfernt und in die Sakristei getragen. Dort bleibt bis sie am Ostersonntag durch die neue ersetzt wird.

Palmsonntag – Beginn der Karwoche

Zur Palmprozession am Palmsonntag bleibt das Kreuz allerdings unverhüllt und gibt einen Vorgeschmack auf Ostern. Sie erinnert an den feierlichen Einzug Jesu in Jerusalem. Der Bibel nach ritt er dabei auf einem Esel, während seine Jünger und andere Anhänger Palmwedel auslegten, um ihn willkommen zu heißen.

In der griechisch-römischen Kultur war der Palmzweig ein Symbol der Herrschaft und Gottheit. Es besteht eine Parallele zum Einzug von Kriegshelden in der damaligen Zeit. Da Jesus allerdings statt auf einem Pferd auf einem Esel ritt, hat eine besondere Symbolik: Er kommt nicht als Sieger, sondern tritt als Diener der Menschen auf.

Viele katholische Christen feiern diesen Tag mit einer Palmprozession. Zu Beginn werden Palm- und Buxbaumzweige oder Palmkätzchen vor dem Eingang der Kirche geweiht, bevor die Gemeindemitglieder mit den Zweigen in die Kirche einziehen.

Die Karwoche - die heilige Woche

Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche. Sie umfasst die sogenannten stillen Tage von Montag bis Mittwoch, der Abend des Gründonnerstags, dem Tag des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern und Karfreitag, die Feier in Gedenken an das Leiden und Sterben Jesu. Er ist in Deutschland ein Feiertag, außerdem gibt es ein allgemeines Tanzverbot. Für viele Christen ist er ein Fastentag, an dem sie kein Fleisch essen.

Der Karsamstag gilt als Tag der Grabesruhe. Die Karwoche mündet schließlich in die Feier der Osternacht am Samstag. In vielen katholischen Gegenden, aber auch in Hessen, wird sie mit einem Osterfeuer begangen, durch das das Feuer als Symbol des Lichtes wieder einzieht.