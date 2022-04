Telefonseelsorge – Starke psychische Belastung durch Corona und Krieg

Der Krieg in der Ukraine weckt bei vielen Menschen Ängste. Hinzu kommen Belastungen durch die Corona-Pandemie, die immer noch schwelt. Viele Menschen machen sich Sorgen und suchen Hilfe bei der Telefonseelsorge.

Angesichts von Ukraine-Krieg und anhaltender Corona-Krise verzeichnet die Telefonseelsorge Stuttgart eine deutlich verstärkte Nachfrage. "Die Krisen setzen uns zu. Die Corona-Krise, die jetzt so lange ging, hat die Menschen sehr belastet und der Ukraine-Krieg auf jeden Fall auch. Das macht große Angst. Die Welt wird unsicherer. Menschen sprechen von Weltschmerz", sagt Martina Rudolph-Zeller, Leiterin der evangelischen Telefonseelsorge.

Ältere Menschen - Erinnerungen an den Weltkrieg

Die Angst ist ein Schwerpunkt in den Gesprächen. Zum Telefon greifen ältere Menschen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und die jetzt von ihren Erinnerungen heimgesucht werden. "Mir fällt eine Frau ein, die erzählt hat, dass sie nachts Albträume hat. Wenn Sie die Bilder von den Bombenanschlägen im Fernsehen sieht, fängt sie an zu zittern", sagt Rudolph- Zeller.

Jüngere Menschen haben Zukunftsängste

Während ältere Menschen überwiegend am Telefon über ihre Sorgen sprechen, nehmen jüngere im Alter zwischen 20 und 29 Jahren verstärkt die Chatberatung über das Internet in Anspruch. "Bei uns im Chat melden sich junge Menschen, die nicht mit Zuversicht, sondern mit vielen Ängsten in die Zukunft blicken. Diese Angst sei "aber weniger so eine rationale, was da jetzt wirklich passieren kann, sondern, so eine diffuse, im Sinne von Sinnlosigkeit und Perspektivlosigkeit", erklärt Rudolph-Zeller. Die jungen Menschen fragten sich, was jetzt gerade in der Welt passiere. Frieden und wirtschaftliche Sicherheit seien nicht gegeben. "Das macht viele Seelen unsicher", erklärt Rudolph-Zeller.

Innere und äußere Belastung

"Viele Menschen sind in ihrem Leben ohnehin schon sehr belastet, weil sie eine Trennung erlebt haben, weil sie um ihren Arbeitsplatz fürchten, einen geliebten Menschen verloren haben oder an Depressionen leiden", sagt Gabriele Stark, Leiterin der katholischen Telefonseelsorge Ruf und Rat. Zu all diesen Problemen im privaten Leben kämen die äußeren Krisen dazu. "Das kann zu einer Ohnmacht und Hilflosigkeit führen, mit der die Anrufenden nicht mehr klarkommen", so Stark.

"Wir geben keine Ratschläge. Wir stellen auch so gut wie keine Fragen. Wir hören zu."

Helfen, die eigene Ohnmacht zu überwinden

Die 180 qualifizierten Ehrenamtlichen der katholischen und der evangelischen Telefonseelsorge sind 24 Stunden erreichbar. Sie versuchen Wege aufzuzeigen, wie aus der Ohnmacht heraus Unterstützung für andere wachsen kann. "Es ist wichtig, sich der Angst zu stellen, also nicht wegzudrücken", erklärt Rudolph-Zeller. Sinnvoll sei, nicht alleine zu bleiben, sich nicht zurückzuziehen. "Ich spreche da gerne davon, sich Seelenverwandte zu suchen und gemeinsam aktiv zu werden. Das kann ein Friedensgebet sein oder eine gemeinsame Aktion für Geflüchtete. Manchmal ist aber auch nur eine Kerze anzünden und für sich zur Ruhe kommen", sagt Martina Rudolph-Zeller, Leiterin der evangelischen Telefonseelsorge.

Seelsorge per Telefon, Chat oder Mail

Ratsuchende können sich per Telefon, Chat oder E-Mail an die Seelsorge wenden. Um den Krieg in Europa drehten sich ein Fünftel der Gespräche seit der Invasion in die Ukraine am 24.2.2022. Bei jedem dritten Chat oder E-Mail ging es um das Thema "Krieg und Angst". Die durchschnittliche Länge eines Telefonates im Jahr 2021 betrug 24 Minuten. Die beiden Telefonseelsorgestellen in Stuttgart haben im vergangenen Jahr fast 34.000 Gespräche am Telefon geführt, waren in 2.500 Chatkontakten und es wurden 1.230 Mails geschrieben.

