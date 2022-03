Resilienz: Psychisch stabil bleiben

Pandemie, Klimakrise, Krieg in der Ukraine - die Krisen führen zu Stress in der Gesellschaft. Das "seelische Immunsystem", die sogenannte Resilienz, ist in dieser Situation besonders wichtig.

Was können wir selbst für unsere Psyche tun? Wie finden wir einen guten Weg, durch die vielen Krisen? Dr. Donya Gilan empfiehlt jeden Tag eine positive Aktivität in den Tagesablauf zu integrieren. So sei man nicht ausschließlich negativen Ereignissen und Gedanken ausgesetzt. Man gewinnt Distanz zu belastenden Lebensereignissen und zu aktuellen Krisen. "Das ist sehr wichtig", erklärt Donya Gilan. Sie ist Psychologin und Leiterin des Bereichs Resilienz und Gesellschaft am Leibniz-Institut für Resilienzforschung der Uni Mainz.

Eigene Ziele nicht aus dem Blick verlieren

Krisen könnten dazu führen, dass man davon abkommt, was einem im Leben wichtig ist und was man eigentlich an Zielen verfolgen möchte. Gilan rät dazu, weiter am persönlichen Leben und an der Stabilität im persönlichen Leben weiterarbeiten.

Lernen aus vorausgegangenen Krisen

Donya Gilan verweist zudem darauf, dass Krisen zeitlich begrenzt sind und man sie in der Regel handhaben kann. Diese Erfahrung haben wahrscheinlich viele von uns schon gemacht. "Mit so einem 'aktiveren Blick' sollte man sich auch die gegenwärtige Krise anschauen und sich vielleicht überlegen. Was habe ich da angewandt in den letzten zwei Jahren, was mir geholfen hat? Und wie kann ich das vielleicht auf die jetzige Situation transferieren?", rät Gilan.

Resilienz: Buchtipps von Dr. Donya Gilan "Lebe Balance. Das Programm für innere Stärke und Achtsamkeit", herausgegeben von der AOK. Trias Verlag. "Resilienz - die Kunst der Widerstandskraft: Was die Wissenschaft dazu sagt" von Dr. Donya Gilan, Dr. Isabella Helmreich, Dr. Omar Hahad. Herder Verlag "Der resiliente Mensch: Wie wir Krisen erleben und bewältigen“ von Prof. Dr. Raffael Kalisch. Piper Verlag.

Krisen- und Kriegsberichte in den Medien

Übermäßiger Medienkonsum kann angesichts der verschiedenen Krisen zu einem Teufelskreis der Angst führen, warnt Gilan, "weil so etwas wie eine gedankliche Überforderung in unseren Köpfen durch die vielen Bilder, die wir in den Medien aufnehmen oder auch die Berichterstattung entsteht. Wir sind dann permanent kognitiv überfordert." Dadurch könne ein "katastrophisierendes Denken" entstehen.

Menschen, die gut mit der Krise umgehen können, hätten einen geregelten Informationskonsum. Sie schafften sich "Time-out"-Phasen von aktuellen Krisen und versuchten zeitweise Abstand zu finden. Ganz wichtig seien Routinen im Alltag. "Wenn wir uns nur noch mit Themen beschäftigen, die in den Nachrichten thematisiert werden und uns gar nicht mehr mit unserem eigenen persönlichen Leben beschäftigen, mit Familie, Kindern und Freunden, dann verlieren wir sozusagen auch die Balance."

Nachrichten - die Dosis macht's

Gilan empfiehlt einen gemäßigten Informationskonsum. Sonst drohe eine Reizüberflutung. "Der Geist kann überhaupt nicht mehr abschalten. Nachrichten produzieren auch immer Bilder in unseren Köpfen, Szenarien, die dann verarbeitet werden müssen." Gilan rät beim Nachrichtenkonsum anerkannt seriöse Quellen zu nutzen.